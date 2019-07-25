Депутати пропонують скасувати довідку про судимість для реєстрації на місцеві вибори

Володимир Цабаль і Роман Лозинський з фракції "Голос" пропонують спростити процедуру реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах і не надавати до виборчкомів довідки про судимість.



Про це повідомляють



Відповідний законопроект №3995 про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах зареєстрували в парламенті.



Депутати пропонують вилучити норму про необхідність надавати до виборчих комісій довідку про наявність чи відсутність судимості, видану уповноваженим органом після початку виборчого процесу.

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