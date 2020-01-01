Ранок 21 серпня: в Україні – 2106 нових випадків коронавірусу, на Волині – 60

21 серпня (станом на 9:00) в Україні – 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 2106 нових випадків.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Загалом здійснили 1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 637 пацієнтів.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 3478 випадків;Волинська область — 4989 випадків;Дніпропетровська область — 1894 випадки;Донецька область — 1183 випадки;Житомирська область — 2695 випадків;Закарпатська область — 6771 випадок;Запорізька область — 1234 випадки;Івано-Франківська область — 7462 випадки;Кіровоградська область — 751 випадок;м. Київ — 11 328 випадків;Київська область — 4805 випадків;Львівська область — 12 793 випадки;Луганська область — 213 випадків;Миколаївська область — 912 випадків;Одеська область — 5578 випадків;Полтавська область — 614 випадки;Рівненська область — 8238 випадків;Сумська область — 1124 випадки;Тернопільська область — 4301 випадок;Харківська область — 7033 випадки;Херсонська область — 329 випадків;Хмельницька область — 1828 випадків;Чернівецька область — 8505 випадків;Черкаська область — 1219 випадків;Чернігівська область — 1366 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.