Курс валют у Луцьку на 21 серпня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.35, а продаж – 27.48.
Євро при купівлі становить – 32.30, продажу – 32.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.38.
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Євро при купівлі становить – 32.30, продажу – 32.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.38.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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