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Курс валют у Луцьку на 21 серпня

Курс валют у Луцьку на 21 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.35, а продаж – 27.48.

Євро при купівлі становить – 32.30, продажу – 32.50.

Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.38.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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