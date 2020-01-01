У Луцьку вночі горів автомобіль Range Rover





Пожежа трапилась на вулиці Захарова, 7, повідомили Інформаційному агентству



Як розповіла речниця ДСНС у Волинській області Ірина Варварук, виклик надійшов о 2:42, ліквідувати займання вогнеборцям вдалось о 3:01. На місці працювало дві бригади пожежників.



Горів автомобіль Range Rover 2012 року випуску. Підозрюють підпал. Вогонь знищив моторний відсік, колеса та салон авто.



О 4:08 надійшов виклик про



О 5:17 у Ковелі горів ще один Volkswagen. Вогонь пошкодив моторний відсік, салон, колеса автомобіля. Підозрюють також підпал.

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