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У Луцьку вночі горів автомобіль Range Rover

У Луцьку вночі горів автомобіль Range Rover
У ніч на 21 серпня у Луцьку згорів автомобіль.

Пожежа трапилась на вулиці Захарова, 7, повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці.

Як розповіла речниця ДСНС у Волинській області Ірина Варварук, виклик надійшов о 2:42, ліквідувати займання вогнеборцям вдалось о 3:01. На місці працювало дві бригади пожежників.

Горів автомобіль Range Rover 2012 року випуску. Підозрюють підпал. Вогонь знищив моторний відсік, колеса та салон авто.

О 4:08 надійшов виклик про загоряння автомобіля Volkswagen у Ковелі на вулиці Кияна. Вогонь знищив салон, моторний відсік, колеса, електрообладнання та скло в автівці. У цьому випадку також підозрюють підпал.

О 5:17 у Ковелі горів ще один Volkswagen. Вогонь пошкодив моторний відсік, салон, колеса автомобіля. Підозрюють також підпал.

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Теги: авто, пожежа, Луцьк, Ковель
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