Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 серпня
Сьогодні, 10:21
За останню добу на Волині зареєстрували 60 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 42 особи. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 27, Луцький район – 6, Любешівський район – 8, Маневицький район – 4, Горохівський район – 3, Ковельський район – 3, Турійський район – 3, Володимир- Волинський район – 2, Ківерцівський район – 2, Іваничівський район - 1, Шацький район – 1.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 21 серпня в області зареєстрували 4989 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3598 осіб. 108 людей на Волині, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1287 (в т.ч. 26 летальних)
Луцький район – 532 (в т.ч. 6 летальних)
м. Нововолинськ – 282 ( т.ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 91
Володимир-Волинський район – 347 ( т.ч. 6 летальних)
Горохівський район – 234 (в тому числі 2 летальних)
Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 510 ( в т.ч. 13 летальних)
Ковельський район – 433 (в тому числі 11 летальних)
Локачинський район – 53
Любомльський район – 66
Любешівський район – 179 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 251 ( в тому числі 7 летальних)
Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)
Рожищенський район – 66 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний).
За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 29 346 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 446 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 21 серпня в області зареєстрували 4989 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3598 осіб. 108 людей на Волині, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1287 (в т.ч. 26 летальних)
Луцький район – 532 (в т.ч. 6 летальних)
м. Нововолинськ – 282 ( т.ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 91
Володимир-Волинський район – 347 ( т.ч. 6 летальних)
Горохівський район – 234 (в тому числі 2 летальних)
Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 510 ( в т.ч. 13 летальних)
Ковельський район – 433 (в тому числі 11 летальних)
Локачинський район – 53
Любомльський район – 66
Любешівський район – 179 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 251 ( в тому числі 7 летальних)
Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)
Рожищенський район – 66 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний).
За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 29 346 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 446 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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