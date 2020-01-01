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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 серпня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 60 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 42 особи. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 27, Луцький район – 6, Любешівський район – 8, Маневицький район – 4, Горохівський район – 3, Ковельський район – 3, Турійський район – 3, Володимир- Волинський район – 2, Ківерцівський район – 2, Іваничівський район - 1, Шацький район – 1.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 21 серпня в області зареєстрували 4989 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3598 осіб. 108 людей на Волині, на жаль, померли від ускладнень хвороби.

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 1287 (в т.ч. 26 летальних)
Луцький район – 532 (в т.ч. 6 летальних)
м. Нововолинськ – 282 ( т.ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 91
Володимир-Волинський район – 347 ( т.ч. 6 летальних)
Горохівський район – 234 (в тому числі 2 летальних)
Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 510 ( в т.ч. 13 летальних)
Ковельський район – 433 (в тому числі 11 летальних)
Локачинський район – 53
Любомльський район – 66
Любешівський район – 179 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 251 ( в тому числі 7 летальних)
Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)
Рожищенський район – 66 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний).

За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 29 346 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 446 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, хвороба
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