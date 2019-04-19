В організмі Навального виявили отруту, яка небезпечна для оточення
Сьогодні, 10:22
Поліція повідомила, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального виявили отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення.
Про це у твітері 21 серпня зранку повідомила речниця опозиціонера Кіра Ярмиш, а також директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, - пише ТСН.
"Іван Жданов вийшов до преси і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства". Лікарі не реагують на повідомлення", - написала Кіра Ярмиш.
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Про це у твітері 21 серпня зранку повідомила речниця опозиціонера Кіра Ярмиш, а також директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, - пише ТСН.
"Іван Жданов вийшов до преси і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства". Лікарі не реагують на повідомлення", - написала Кіра Ярмиш.
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