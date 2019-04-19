В організмі Навального виявили отруту, яка небезпечна для оточення





Про це у твітері 21 серпня зранку повідомила речниця опозиціонера Кіра Ярмиш, а також директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, - пише



"Іван Жданов вийшов до преси і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства". Лікарі не реагують на повідомлення", - написала Кіра Ярмиш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція повідомила, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального виявили отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення.Про це у твітері 21 серпня зранку повідомила речниця опозиціонера, а також директор Фонду боротьби з корупцією, - пише ТСН "Іван Жданов вийшов до преси і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства". Лікарі не реагують на повідомлення", - написала Кіра Ярмиш.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію