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В організмі Навального виявили отруту, яка небезпечна для оточення

В організмі Навального виявили отруту, яка небезпечна для оточення
Поліція повідомила, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального виявили отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення.

Про це у твітері 21 серпня зранку повідомила речниця опозиціонера Кіра Ярмиш, а також директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, - пише ТСН.

"Іван Жданов вийшов до преси і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства". Лікарі не реагують на повідомлення", - написала Кіра Ярмиш.

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Теги: Навальний, отруєння, реанімація
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