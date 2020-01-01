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У Струмівці – летальна аварія

У Струмівці – летальна аварія
Увечері 20 серпня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району сталася аварія.

Про це повідомляє сектор комунікацї поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 54-річного місцевого жителя, котрий перебігав проїжджу частину.

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.


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Теги: аварія, Струмівка, смерть
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