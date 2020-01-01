У Струмівці – летальна аварія
Сьогодні, 10:28
Увечері 20 серпня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району сталася аварія.
Про це повідомляє сектор комунікацї поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 54-річного місцевого жителя, котрий перебігав проїжджу частину.
Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.
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Про це повідомляє сектор комунікацї поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 54-річного місцевого жителя, котрий перебігав проїжджу частину.
Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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