У Струмівці – летальна аварія





Про це повідомляє сектор комунікацї поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 54-річного місцевого жителя, котрий перебігав проїжджу частину.



Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 20 серпня на автодорозі у селі Струмівка Луцького району сталася аварія.Про це повідомляє сектор комунікацї поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 54-річного місцевого жителя, котрий перебігав проїжджу частину.Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.

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