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У лікарні помер хлопець, якого збила маршрутка у Ковелі

У лікарні помер хлопець, якого збила маршрутка у Ковелі
22-річний хлопець, житель міста Ковель, який отримав важкі травми унаслідок ДТП, помер 20 серпня у відділенні реанімації Ковельської центральної районної лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, молодик потрапив в лікарню після аварії за участю маршрутки, яке трапилося 13 серпня близько 8:30 ранку на вулиці Володимирській. Велосипедиста, який рухався на пішохідному переході, збила маршрутка. Його госпіталізували.

У результаті аварії хлопець отримав політравму, важку закриту черепно-мозкову травму, перелом тім’яної кістки та набряк мозку. За життя юнака упродовж тижня боролися лікарі, але врятувати його не вдалося.

Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

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Теги: Ковель, аварія, хлопець, смерть
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