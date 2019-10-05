У лікарні помер хлопець, якого збила маршрутка у Ковелі
Сьогодні, 10:35
22-річний хлопець, житель міста Ковель, який отримав важкі травми унаслідок ДТП, помер 20 серпня у відділенні реанімації Ковельської центральної районної лікарні.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, молодик потрапив в лікарню після аварії за участю маршрутки, яке трапилося 13 серпня близько 8:30 ранку на вулиці Володимирській. Велосипедиста, який рухався на пішохідному переході, збила маршрутка. Його госпіталізували.
У результаті аварії хлопець отримав політравму, важку закриту черепно-мозкову травму, перелом тім’яної кістки та набряк мозку. За життя юнака упродовж тижня боролися лікарі, але врятувати його не вдалося.
Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, молодик потрапив в лікарню після аварії за участю маршрутки, яке трапилося 13 серпня близько 8:30 ранку на вулиці Володимирській. Велосипедиста, який рухався на пішохідному переході, збила маршрутка. Його госпіталізували.
У результаті аварії хлопець отримав політравму, важку закриту черепно-мозкову травму, перелом тім’яної кістки та набряк мозку. За життя юнака упродовж тижня боролися лікарі, але врятувати його не вдалося.
Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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