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У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО

У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО
У Рожищі на площі Богдана Хмельницького встановлюють місце для паркування велосипедів.

Ціна велостоянки становить – 17 799 грн, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

«У планах міської ради є проведення благоустрою в сквері біля Богдана Хмельницького. Але спершу, ніж приступити до цієї справи, треба налагодити питання розташування велосипедів. Оскільки місць для паркування велосипедів там немає, то люди прив’язували свої двоколісні до огорожі. Як наслідок – витоптані газони. Тому вирішили, перш за все, встановити велостоянки, які, сподіваємося, будуть зручними для різних велосипедів. Якщо буде потреба, то встановимо додаткові. А сьогодні закликаю рожищан не прив’язувати велосипеди до огорожі та не ходити по газонах. Адже плануємо засіяти траву в сквері, аби він мав гарний, доглянутий вигляд», - каже міський голова Вячеслав Поліщук.

Як зауважує Вячеслав Анатолійович, робота у цьому напрямку триватиме і надалі, зважуючи на зацікавленість та попит.

У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО
У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО
У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО
У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО

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Теги: Рожище, велостоянка
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