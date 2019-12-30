На Волині п’яний чоловік за кермом Opel скоїв аварію. ФОТО

У Ковелі водій у стані сп’яніння вчинив дорожньо-транспортну пригоду.Так, 20 серпня близько 20-ї години екіпаж патрульних отримав повідомлення про аварію, - інформує патрульна поліція Волинської області.Прибувши на вулицю Луцьку, інспектори встановили, що водій автомобіля Opel Zafira не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel Vectra.На щастя, у цій автопригоді обійшлося без травмованих.Під час розмови з 47-річним чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер – 2,57 проміле, що майже у 13 разів перевищило допустиму норму.У підсумку, на водія склали адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.