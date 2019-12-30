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На Волині п’яний чоловік за кермом Opel скоїв аварію. ФОТО

На Волині п’яний чоловік за кермом Opel скоїв аварію. ФОТО
У Ковелі водій у стані сп’яніння вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Так, 20 серпня близько 20-ї години екіпаж патрульних отримав повідомлення про аварію, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши на вулицю Луцьку, інспектори встановили, що водій автомобіля Opel Zafira не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel Vectra.

На щастя, у цій автопригоді обійшлося без травмованих.

Під час розмови з 47-річним чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер – 2,57 проміле, що майже у 13 разів перевищило допустиму норму.

У підсумку, на водія склали адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: авто, аварія, Ковель
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