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Довгоочікувану школу у Камінь-Каширському районі планують завершити восени наступного року

Довгоочікувану школу у Камінь-Каширському районі планують завершити восени наступного року
Волинський довгобуд - школа в багатодітному селі Стобихівка Камінь-Каширського району мають добудувати до кінця жовтня 2021-го року.

Про це Суспільному розповів керівник обласного департаменту інфраструктури Віктор Довгополюк.

Зі слів керівника обласного департаменту інфраструктури Віктора Довгополюка, 19 серпня оголосили тендер на будівництво навчального закладу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Вартість будівництва оцінили у 126 мільйонів гривень. 7 вересня буде аукціон.

"Я думаю, що буде продовжено будівництво даного об’єкта", - каже Віктор Довгополюк. З його слів, будівництво планують завершити 31 жовтня 2021 року.

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Нагадаємо, будівництва нового навчального закладу жителі Стобихівки добиваються впродовж 10 років. Торік заклали капсулу. Батько вісьмох дітей Микола Осадчук розповів Суспільному, що в лютому будівництво призупинили. Зараз на об’єкті - залитий фундамент, на якому поросло зілля. Чи підуть діти до школи першого вересня 2020 року у стару стобихівську школу, вирішуватимуть на батьківських зборах вкінці серпня.

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Теги: Стобихівка, будівництво школи
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