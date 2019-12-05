Довгоочікувану школу у Камінь-Каширському районі планують завершити восени наступного року
Сьогодні, 12:05
Волинський довгобуд - школа в багатодітному селі Стобихівка Камінь-Каширського району мають добудувати до кінця жовтня 2021-го року.
Про це Суспільному розповів керівник обласного департаменту інфраструктури Віктор Довгополюк.
Зі слів керівника обласного департаменту інфраструктури Віктора Довгополюка, 19 серпня оголосили тендер на будівництво навчального закладу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Вартість будівництва оцінили у 126 мільйонів гривень. 7 вересня буде аукціон.
"Я думаю, що буде продовжено будівництво даного об’єкта", - каже Віктор Довгополюк. З його слів, будівництво планують завершити 31 жовтня 2021 року.
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Нагадаємо, будівництва нового навчального закладу жителі Стобихівки добиваються впродовж 10 років. Торік заклали капсулу. Батько вісьмох дітей Микола Осадчук розповів Суспільному, що в лютому будівництво призупинили. Зараз на об’єкті - залитий фундамент, на якому поросло зілля. Чи підуть діти до школи першого вересня 2020 року у стару стобихівську школу, вирішуватимуть на батьківських зборах вкінці серпня.
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Про це Суспільному розповів керівник обласного департаменту інфраструктури Віктор Довгополюк.
Зі слів керівника обласного департаменту інфраструктури Віктора Довгополюка, 19 серпня оголосили тендер на будівництво навчального закладу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Вартість будівництва оцінили у 126 мільйонів гривень. 7 вересня буде аукціон.
"Я думаю, що буде продовжено будівництво даного об’єкта", - каже Віктор Довгополюк. З його слів, будівництво планують завершити 31 жовтня 2021 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента
Нагадаємо, будівництва нового навчального закладу жителі Стобихівки добиваються впродовж 10 років. Торік заклали капсулу. Батько вісьмох дітей Микола Осадчук розповів Суспільному, що в лютому будівництво призупинили. Зараз на об’єкті - залитий фундамент, на якому поросло зілля. Чи підуть діти до школи першого вересня 2020 року у стару стобихівську школу, вирішуватимуть на батьківських зборах вкінці серпня.
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