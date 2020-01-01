Син Зеленського перехворів на COVID-19
Сьогодні, 12:05
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його 7-річний син перехворів коронавірусною інфекцією.
Про це він заявив під час брифінгу, - пише ТСН.
"Скажу відверту, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова й немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні", - заявив він.
Зеленський уточнив, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.
Нагадаємо, 16 червня дружину Зеленського Олену шпиталізували з двобічною пневмонією. Вона інфікувалася коронавіруною інфекцією. Тоді повідомлялося, що президент та діти мали негативні тести на covid-19.
30 червня стало відомо, що вона продовжує лікування від ускладнень коронавірусу. 3 липня повідомили, що Олена має негативний тест, вона одужала.
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Про це він заявив під час брифінгу, - пише ТСН.
"Скажу відверту, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова й немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні", - заявив він.
Зеленський уточнив, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.
Нагадаємо, 16 червня дружину Зеленського Олену шпиталізували з двобічною пневмонією. Вона інфікувалася коронавіруною інфекцією. Тоді повідомлялося, що президент та діти мали негативні тести на covid-19.
30 червня стало відомо, що вона продовжує лікування від ускладнень коронавірусу. 3 липня повідомили, що Олена має негативний тест, вона одужала.
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