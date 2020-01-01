У селі на Волині злодій проник до будинку і в присутності господарів викрав телефон і приставку
Сьогодні, 12:19
Взяли під варту 50-річного волинянина, який скоїв грабіж.
Зазначається, що 16 серпня злодій проник до будинку у селі Мельниця Ковельського району та, застосувавши насильство до 47-річного господаря помешкання, у присутності його 16-річного сина викрав мобільний телефон і телевізійну приставку, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 1 400 гривень.
Невдовзі чоловіка затримали правоохоронці.
Йому повідомили про підозру у вчиненні грабежу, поєднаного з проникненням у житло (ч.3 ст. 186 КК України, покарання – до восьми років позбавлення волі) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Пресслужба прокуратури області
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Зазначається, що 16 серпня злодій проник до будинку у селі Мельниця Ковельського району та, застосувавши насильство до 47-річного господаря помешкання, у присутності його 16-річного сина викрав мобільний телефон і телевізійну приставку, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 1 400 гривень.
Невдовзі чоловіка затримали правоохоронці.
Йому повідомили про підозру у вчиненні грабежу, поєднаного з проникненням у житло (ч.3 ст. 186 КК України, покарання – до восьми років позбавлення волі) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Пресслужба прокуратури області
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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