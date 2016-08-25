Волинянин, який незаконно рубав дерева, заплатить понад 108 тисяч гривень шкоди
Сьогодні, 18:09
Прокуратура домоглася відшкодування волинянином шкоди, завдану незаконною порубкою дерев на суму понад 108 тисяч гривень.
Зазначається, що у березні 2016 року чоловік без відповідного дозволу – лісорубного квитка – рубав дерева на території державного лісгоспу, - інформує пресслужба прокуратури області.
Згодом суд визнав його винним у незаконній порубці дерев (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.
Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, домоглися ще і відшкодування громадянином шкоди, завданої природі.
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Зазначається, що у березні 2016 року чоловік без відповідного дозволу – лісорубного квитка – рубав дерева на території державного лісгоспу, - інформує пресслужба прокуратури області.
Згодом суд визнав його винним у незаконній порубці дерев (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.
Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, домоглися ще і відшкодування громадянином шкоди, завданої природі.
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