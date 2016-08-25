вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який незаконно рубав дерева, заплатить понад 108 тисяч гривень шкоди

Волинянин, який незаконно рубав дерева, заплатить понад 108 тисяч гривень шкоди
Прокуратура домоглася відшкодування волинянином шкоди, завдану незаконною порубкою дерев на суму понад 108 тисяч гривень.

Зазначається, що у березні 2016 року чоловік без відповідного дозволу – лісорубного квитка – рубав дерева на території державного лісгоспу, - інформує пресслужба прокуратури області.

Згодом суд визнав його винним у незаконній порубці дерев (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.

Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, домоглися ще і відшкодування громадянином шкоди, завданої природі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерева, порубка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який незаконно рубав дерева, заплатить понад 108 тисяч гривень шкоди
Сьогодні, 18:09
Збирають гроші на лікування жінки, яка постраждала у аварії в Торчині
Сьогодні, 17:48
Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія
Сьогодні, 17:13
У центральному парку Луцька встановили відеокамери
Сьогодні, 17:03
На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
На Волині поліцейські оперативно знайшли крадія лісу На Волині поліцейські оперативно знайшли крадія лісу
25 серпень, 2016, 12:55
Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев
24 липень, 16:02
У парку в Ковелі вандали повиривали з корінням саджанці дерев У парку в Ковелі вандали повиривали з корінням саджанці дерев
17 липень, 11:35
На Волині судили матір, бо її донька понищила дерева на території дитсадка На Волині судили матір, бо її донька понищила дерева на території дитсадка
01 липень, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який незаконно рубав дерева, заплатить понад 108 тисяч гривень шкоди
Сьогодні, 18:09
 0
Збирають гроші на лікування жінки, яка постраждала у аварії в Торчині
Сьогодні, 17:48
 0
Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія
Сьогодні, 17:13
 0
У центральному парку Луцька встановили відеокамери
Сьогодні, 17:03
 0
На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8