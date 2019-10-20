Українець збив на смерть людину в Польщі і намагався швидко перетнути кордон





Як повідомляє



Прикордонник, який перевіряв дані чоловіка в національних та міжнародних базах поліції, встановив, що його розшукують польські правоохоронні служби за скоєне ДТП.



Відомо, що українець працював у Польщі водієм таксі. На початку цього тижня він збив пішохода і втік з місця події. Постраждала людина померла від отриманих травм. Винуватець ДТП намагався швидко повернутися в Україну, однак це йому не вдалося.



Під час затримання чоловік не чинив опору. Його передали поліції, яка тепер займатиметься справою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українець намагався перетнути кордон через 2 дні після того, як скоїв смертельну ДТП в Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прикордонної служби, 28-річного громадянина України затримали під час перевірки пасажирів автобусу на прикордонному переході в Будомєжі.Прикордонник, який перевіряв дані чоловіка в національних та міжнародних базах поліції, встановив, що його розшукують польські правоохоронні служби за скоєне ДТП.Відомо, що українець працював у Польщі водієм таксі. На початку цього тижня він збив пішохода і втік з місця події. Постраждала людина померла від отриманих травм. Винуватець ДТП намагався швидко повернутися в Україну, однак це йому не вдалося.Під час затримання чоловік не чинив опору. Його передали поліції, яка тепер займатиметься справою.

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