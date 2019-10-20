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Українець збив на смерть людину в Польщі і намагався швидко перетнути кордон

Українець збив на смерть людину в Польщі і намагався швидко перетнути кордон
Українець намагався перетнути кордон через 2 дні після того, як скоїв смертельну ДТП в Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прикордонної служби, 28-річного громадянина України затримали під час перевірки пасажирів автобусу на прикордонному переході в Будомєжі.

Прикордонник, який перевіряв дані чоловіка в національних та міжнародних базах поліції, встановив, що його розшукують польські правоохоронні служби за скоєне ДТП.

Відомо, що українець працював у Польщі водієм таксі. На початку цього тижня він збив пішохода і втік з місця події. Постраждала людина померла від отриманих травм. Винуватець ДТП намагався швидко повернутися в Україну, однак це йому не вдалося.

Під час затримання чоловік не чинив опору. Його передали поліції, яка тепер займатиметься справою.

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Теги: українець Польща, аварія, втеча
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