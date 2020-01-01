За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО





В чоловіка виявили та вилучили двигун до мотоцикла ІЖ-Планета, викрадений з оселі одного із мешканців районного центру,



Своїми діями підозрюваний заподіяв потерпілому матеріальної шкоди у розмірі 1200 гривень.



Слідчі відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та молодому чоловіку оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.



Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 серпня правоохоронці в місті Горохів по вулиці Б. Хмельницького «по гарячих слідах» затримали за крадіжку 26-річного раніше судимого місцевого мешканця.В чоловіка виявили та вилучили двигун до мотоцикла ІЖ-Планета, викрадений з оселі одного із мешканців районного центру, повідомляє поліція Горохова.Своїми діями підозрюваний заподіяв потерпілому матеріальної шкоди у розмірі 1200 гривень.Слідчі відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та молодому чоловіку оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.Триває досудове розслідування.

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