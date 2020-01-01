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За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО

За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО
20 серпня правоохоронці в місті Горохів по вулиці Б. Хмельницького «по гарячих слідах» затримали за крадіжку 26-річного раніше судимого місцевого мешканця.

В чоловіка виявили та вилучили двигун до мотоцикла ІЖ-Планета, викрадений з оселі одного із мешканців районного центру, повідомляє поліція Горохова.

Своїми діями підозрюваний заподіяв потерпілому матеріальної шкоди у розмірі 1200 гривень.

Слідчі відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та молодому чоловіку оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО
За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО
За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО
За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО

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Теги: Горохів, крадіжка, волинянин
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