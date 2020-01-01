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У черзі перед «Ягодином» помер водій вантажівки

У черзі перед «Ягодином» помер водій вантажівки
У черзі перед «Ягодином» помер водій одного з вантажних автомобілів.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталася вчора, 20 серпня, в першій половині дня.

Як повідомили джерела, чоловік, 1965 року народження, житель села Проліски Бориспільського району, перебував в автомобілі в черзі вантажних машин перед МАПП «Ягодин», а саме в селі Старовойтове Любомльського району.

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До приїзду швидкої допомоги чоловік скаржився на болі в грудній клітці. Врятувати чоловіка не вдалося, лікарі констатували смерть в кареті "швидкої".

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: черга, Ягодин смерть, водій
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