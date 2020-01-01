У черзі перед «Ягодином» помер водій вантажівки
Сьогодні, 13:30
У черзі перед «Ягодином» помер водій одного з вантажних автомобілів.
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія сталася вчора, 20 серпня, в першій половині дня.
Як повідомили джерела, чоловік, 1965 року народження, житель села Проліски Бориспільського району, перебував в автомобілі в черзі вантажних машин перед МАПП «Ягодин», а саме в селі Старовойтове Любомльського району.
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До приїзду швидкої допомоги чоловік скаржився на болі в грудній клітці. Врятувати чоловіка не вдалося, лікарі констатували смерть в кареті "швидкої".
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агенству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія сталася вчора, 20 серпня, в першій половині дня.
Як повідомили джерела, чоловік, 1965 року народження, житель села Проліски Бориспільського району, перебував в автомобілі в черзі вантажних машин перед МАПП «Ягодин», а саме в селі Старовойтове Любомльського району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На волинській митниці назвали причину великих черг вантажівок на «Ягодині»
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині далекобійники перекривали міжнародну трасу. ВІДЕО
До приїзду швидкої допомоги чоловік скаржився на болі в грудній клітці. Врятувати чоловіка не вдалося, лікарі констатували смерть в кареті "швидкої".
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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