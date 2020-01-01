Україна припинила безвіз з Білоруссю: які діятимуть нові правила поїздок





З початком осені набуває чинності постанова Кабінету міністрів України «Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян»,



Відтак, запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян. Оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів.



Окрім того, прикордонники прогнозують істотне зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.



Разом з тим, істотно покращиться запобігання випадкам використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки) з огляду на незначний ступінь захисту документа. Зауважимо, що за сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, більше двох десятків чужих та понад 1300 недійсних.



Нагадаємо, відтермінування нового порядку до 1 вересня цього року було запроваджене з метою надання можливості подорожуючим у разі потреби завчасно оформити закордонні паспорти на території України.



Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь, можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткуванням для опрацювання паспортних клопотань громадян України.



Однак, громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.



Звертаємо увагу, що громадяни України – жителі прикордонних районів України зможуть і надалі керуватися чинним режимом поїздок в Республіку Білорусь в місцевих пунктах пропуску за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12.12.1998.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти.З початком осені набуває чинності постанова Кабінету міністрів України «Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян», йдеться на сайті Держприкордонної служби України.Відтак, запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян. Оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів.Окрім того, прикордонники прогнозують істотне зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.Разом з тим, істотно покращиться запобігання випадкам використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки) з огляду на незначний ступінь захисту документа. Зауважимо, що за сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, більше двох десятків чужих та понад 1300 недійсних.Нагадаємо, відтермінування нового порядку до 1 вересня цього року було запроваджене з метою надання можливості подорожуючим у разі потреби завчасно оформити закордонні паспорти на території України.Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь, можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткуванням для опрацювання паспортних клопотань громадян України.Однак, громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.Звертаємо увагу, що громадяни України – жителі прикордонних районів України зможуть і надалі керуватися чинним режимом поїздок в Республіку Білорусь в місцевих пунктах пропуску за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12.12.1998.

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