вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У новому опалювальному сезоні мешканці волинського міста за тепло платитимуть менше

У новому опалювальному сезоні мешканці волинського міста за тепло платитимуть менше
Починаючи з 1 жовтня 2020 року, мешканці Нововолинська сплачуватимуть за тепло на 12,1% менше, ніж у минулому опалювальному сезоні.

Відповідне рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ухвалили на засіданні виконкому, повідомляє пресслужба мерії Нововолинська.

Відтак, ціна за 1 гігакалорію у наступному опалювальному сезоні для населення складатиме 1615 грн. 43 коп, для бюджетних та інших установ – 1666 грн 37 коп за 1 гігакалорію.

За постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання населення сплачуватиме 97 грн 65 коп за куб.м, за умови відсутності рушникосушильників – 92 грн 70 коп за куб.м .

Варто зазначити, тарифи на теплову енергію у Нововолинську – одні з найнижчих. Для прикладу, у сусідньому Володимирі-Волинському ціна за 1 гігакалорію становитиме 1745 грн 04 коп, що на 129 грн. більше, ніж у нашому місті. Вартість послуги з постачання гарячої води – 111 грн 51 коп. за куб м, що майже на 14 грн більше, ніж у Нововолинську.

У Ковелі тариф на тепло для населення у наступному опалювальному сезоні складатиме 1 593 грн 98 коп./Гкал, а вартість послуги з постачання гарячої води – 92грн.20 коп за куб м.

Найбільші тарифи на тепло в обласному центрі, там в осінньо-зимовий період ціна для населення за 1 гігакалорію становитиме 1847 грн, 75 коп, вартість гарячої води – 107 грн.07 коп за куб. м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, тарифи, опалювальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мітингувальники перекривали дорогу Луцьк-Рівне
Сьогодні, 14:37
Квитки на поїзд «Ковель–Київ» не продаватимуть на деяких станціях
Сьогодні, 14:22
У новому опалювальному сезоні мешканці волинського міста за тепло платитимуть менше
Сьогодні, 14:00
Збрехав, що везе дружину на операцію до Луцька: як волинянин намагався обдурити патрульних
Сьогодні, 13:52
У черзі перед «Ягодином» помер водій вантажівки
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У містечку на Волині на 29% зменшили плату за теплопостачання У містечку на Волині на 29% зменшили плату за теплопостачання
27 березень, 07:18
У Нововолинську люди можуть залишитися без опалення через газові борги У Нововолинську люди можуть залишитися без опалення через газові борги
26 вересень, 2019, 09:32
Опалювальний сезон в місті на Волині – під загрозою Опалювальний сезон в місті на Волині – під загрозою
28 липень, 2019, 07:24
У Нововолинську зросли тарифи на тепло У Нововолинську зросли тарифи на тепло
15 листопад, 2018, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині від коронавірусу померла людина
Сьогодні, 14:56
 0
Мітингувальники перекривали дорогу Луцьк-Рівне
Сьогодні, 14:37
 0
Квитки на поїзд «Ковель–Київ» не продаватимуть на деяких станціях
Сьогодні, 14:22
 0
У новому опалювальному сезоні мешканці волинського міста за тепло платитимуть менше
Сьогодні, 14:00
 0
Збрехав, що везе дружину на операцію до Луцька: як волинянин намагався обдурити патрульних
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8