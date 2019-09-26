У новому опалювальному сезоні мешканці волинського міста за тепло платитимуть менше
Сьогодні, 14:00
Починаючи з 1 жовтня 2020 року, мешканці Нововолинська сплачуватимуть за тепло на 12,1% менше, ніж у минулому опалювальному сезоні.
Відповідне рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ухвалили на засіданні виконкому, повідомляє пресслужба мерії Нововолинська.
Відтак, ціна за 1 гігакалорію у наступному опалювальному сезоні для населення складатиме 1615 грн. 43 коп, для бюджетних та інших установ – 1666 грн 37 коп за 1 гігакалорію.
За постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання населення сплачуватиме 97 грн 65 коп за куб.м, за умови відсутності рушникосушильників – 92 грн 70 коп за куб.м .
Варто зазначити, тарифи на теплову енергію у Нововолинську – одні з найнижчих. Для прикладу, у сусідньому Володимирі-Волинському ціна за 1 гігакалорію становитиме 1745 грн 04 коп, що на 129 грн. більше, ніж у нашому місті. Вартість послуги з постачання гарячої води – 111 грн 51 коп. за куб м, що майже на 14 грн більше, ніж у Нововолинську.
У Ковелі тариф на тепло для населення у наступному опалювальному сезоні складатиме 1 593 грн 98 коп./Гкал, а вартість послуги з постачання гарячої води – 92грн.20 коп за куб м.
Найбільші тарифи на тепло в обласному центрі, там в осінньо-зимовий період ціна для населення за 1 гігакалорію становитиме 1847 грн, 75 коп, вартість гарячої води – 107 грн.07 коп за куб. м.
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Відповідне рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ухвалили на засіданні виконкому, повідомляє пресслужба мерії Нововолинська.
Відтак, ціна за 1 гігакалорію у наступному опалювальному сезоні для населення складатиме 1615 грн. 43 коп, для бюджетних та інших установ – 1666 грн 37 коп за 1 гігакалорію.
За постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання населення сплачуватиме 97 грн 65 коп за куб.м, за умови відсутності рушникосушильників – 92 грн 70 коп за куб.м .
Варто зазначити, тарифи на теплову енергію у Нововолинську – одні з найнижчих. Для прикладу, у сусідньому Володимирі-Волинському ціна за 1 гігакалорію становитиме 1745 грн 04 коп, що на 129 грн. більше, ніж у нашому місті. Вартість послуги з постачання гарячої води – 111 грн 51 коп. за куб м, що майже на 14 грн більше, ніж у Нововолинську.
У Ковелі тариф на тепло для населення у наступному опалювальному сезоні складатиме 1 593 грн 98 коп./Гкал, а вартість послуги з постачання гарячої води – 92грн.20 коп за куб м.
Найбільші тарифи на тепло в обласному центрі, там в осінньо-зимовий період ціна для населення за 1 гігакалорію становитиме 1847 грн, 75 коп, вартість гарячої води – 107 грн.07 коп за куб. м.
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