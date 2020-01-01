вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

22 серпня на Волині: гортаючи календар

22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає президент благодійного фонду "СТОПРАК" Марія Адамчук-Коротицька (на фото).

Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради Аскольда Пекарського, керівника Туристичного агентства "Патріот" Богдана Климчука та члена Національної спілки художників України, уродженця Волині Леоніда Литвина.

Сьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.

Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.

Цього дня у Ковелі відбулось відкриття унікального пам’ятника Тарасу Шевченку. Пам'ятник було урочисто відкрито 22 серпня 2005 року. Відтоді ковельський пам'ятник Кобзарю традиційно вважається найвищим у світі серед пам'ятників Тарасу Шевченку. Розміри монумента є вражаючими: понад 7 метрів заввишки, вага бронзової скульптури поета — приблизно 20 тонн.

22 серпня 2008 – на Меморіальному комплексі Вічної Слави у Луцьку відкрили пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля».

22 серпня 2011 року в селі Затурці Локачинського району урочисто відкрито меморіальний музей В’ячеслава Липинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відсьогодні українсько-білоруський кордон охоронятимуть у посиленому режимі
Сьогодні, 00:15
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні охоронятимуть пасажирські потяги
21 серпень, 23:34
Молитва за Україну: 6-річний луцький блогер записав відео до Дня Незалежності
21 серпень, 22:58
У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
21 серпень, 22:17
Схожі новини
20 серпня на Волині: гортаючи календар 20 серпня на Волині: гортаючи календар
20 серпень, 00:00
18 серпня на Волині: гортаючи календар 18 серпня на Волині: гортаючи календар
18 серпень, 00:00
14 серпня на Волині: гортаючи календар 14 серпня на Волині: гортаючи календар
14 серпень, 00:00
12 серпня на Волині: гортаючи календар 12 серпня на Волині: гортаючи календар
12 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відсьогодні українсько-білоруський кордон охоронятимуть у посиленому режимі
Сьогодні, 00:15
 0
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні охоронятимуть пасажирські потяги
21 серпень, 23:34
 0
Молитва за Україну: 6-річний луцький блогер записав відео до Дня Незалежності
21 серпень, 22:58
 0
У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
21 серпень, 22:17
 0
Медіа
відео
1/8