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Квитки на поїзд «Ковель–Київ» не продаватимуть на деяких станціях

Квитки на поїзд «Ковель–Київ» не продаватимуть на деяких станціях
Через погіршення епідемічної ситуації закрили продаж квитків по чотирьох станціях та змінили маршрут слідування деяких поїздів.

Поїздам, що слідували з Чернівців, змінять маршрут, - йдеться на сайті "Укразалізниці".

Із 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№ 702/701 Львів—Чернівці,

№ 136/135 Чернівці—Одеса,

№ 7/8 Київ—Чернівці,

№ 117/118 Київ—Чернівці,

№ 98/97 Ковель—Київ,

№ 46/45 Ужгород—Лисичанськ,

№ 88/87 Ковель—Новоолексіївка,

№ 122/121 Миколаїв—Рівне,

№ 232/231 Генічеськ—Івано-Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:

№ 8/7 Снятин—Київ ( замість Чернівці—Київ),

№ 118/117 Новоселиця—Київ (замість Чернівці—Київ),

№ 136/135 Снятин—Одеса (замість Чернівці—Одеса),

№ 702/701 Снятин—Львів (замість Чернівці—Львів).

Зауважують, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100 % відшкодування їхньої вартості.


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Теги: карантин, обмеження, маршрут, Ковель
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