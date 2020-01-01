Квитки на поїзд «Ковель–Київ» не продаватимуть на деяких станціях

Через погіршення епідемічної ситуації закрили продаж квитків по чотирьох станціях та змінили маршрут слідування деяких поїздів.Поїздам, що слідували з Чернівців, змінять маршрут, - йдеться на сайті "Укразалізниці".Із 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:№ 702/701 Львів—Чернівці,№ 136/135 Чернівці—Одеса,№ 7/8 Київ—Чернівці,№ 117/118 Київ—Чернівці,№ 98/97 Ковель—Київ,№ 46/45 Ужгород—Лисичанськ,№ 88/87 Ковель—Новоолексіївка,№ 122/121 Миколаїв—Рівне,№ 232/231 Генічеськ—Івано-Франківськ.Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:№ 8/7 Снятин—Київ ( замість Чернівці—Київ),№ 118/117 Новоселиця—Київ (замість Чернівці—Київ),№ 136/135 Снятин—Одеса (замість Чернівці—Одеса),№ 702/701 Снятин—Львів (замість Чернівці—Львів).Зауважують, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100 % відшкодування їхньої вартості.