Мітингувальники перекривали дорогу Луцьк-Рівне





Так, о 17 годині сьогодні, 20 серпня, поблизу села Зоря розпочалася попереджувальна акція протесту жителів навколишніх сіл з метою привернення уваги громадськості до систематичного забруднення атмосферного повітря внаслідок господарської діяльності одного із місцевих підприємсто,



Майже 30 учасників акції стояли обабіч дороги та періодично рухалися пішохідним переходом. Суттєвих заторів у напрямку Луцька не було.



О 18:00 20 серпня мітингувальники завершили акцію.



Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечували поліцейські Рівненського районного відділення поліції, поліції діалогу та управління превентивної діяльності поліції області.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у Рівненському районі обмежували рух через акцію протесту.Так, о 17 годині сьогодні, 20 серпня, поблизу села Зоря розпочалася попереджувальна акція протесту жителів навколишніх сіл з метою привернення уваги громадськості до систематичного забруднення атмосферного повітря внаслідок господарської діяльності одного із місцевих підприємсто, повідомляє пресслужба ГУНП у Рівненській області.Майже 30 учасників акції стояли обабіч дороги та періодично рухалися пішохідним переходом. Суттєвих заторів у напрямку Луцька не було.О 18:00 20 серпня мітингувальники завершили акцію.Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечували поліцейські Рівненського районного відділення поліції, поліції діалогу та управління превентивної діяльності поліції області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію