Мітингувальники перекривали дорогу Луцьк-Рівне
Сьогодні, 14:37
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у Рівненському районі обмежували рух через акцію протесту.
Так, о 17 годині сьогодні, 20 серпня, поблизу села Зоря розпочалася попереджувальна акція протесту жителів навколишніх сіл з метою привернення уваги громадськості до систематичного забруднення атмосферного повітря внаслідок господарської діяльності одного із місцевих підприємсто, повідомляє пресслужба ГУНП у Рівненській області.
Майже 30 учасників акції стояли обабіч дороги та періодично рухалися пішохідним переходом. Суттєвих заторів у напрямку Луцька не було.
О 18:00 20 серпня мітингувальники завершили акцію.
Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечували поліцейські Рівненського районного відділення поліції, поліції діалогу та управління превентивної діяльності поліції області.
Головне фото - ілюстративне.
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Так, о 17 годині сьогодні, 20 серпня, поблизу села Зоря розпочалася попереджувальна акція протесту жителів навколишніх сіл з метою привернення уваги громадськості до систематичного забруднення атмосферного повітря внаслідок господарської діяльності одного із місцевих підприємсто, повідомляє пресслужба ГУНП у Рівненській області.
Майже 30 учасників акції стояли обабіч дороги та періодично рухалися пішохідним переходом. Суттєвих заторів у напрямку Луцька не було.
О 18:00 20 серпня мітингувальники завершили акцію.
Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечували поліцейські Рівненського районного відділення поліції, поліції діалогу та управління превентивної діяльності поліції області.
Головне фото - ілюстративне.
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