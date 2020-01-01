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Мітингувальники перекривали дорогу Луцьк-Рівне

Мітингувальники перекривали дорогу Луцьк-Рівне
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у Рівненському районі обмежували рух через акцію протесту.

Так, о 17 годині сьогодні, 20 серпня, поблизу села Зоря розпочалася попереджувальна акція протесту жителів навколишніх сіл з метою привернення уваги громадськості до систематичного забруднення атмосферного повітря внаслідок господарської діяльності одного із місцевих підприємсто, повідомляє пресслужба ГУНП у Рівненській області.

Майже 30 учасників акції стояли обабіч дороги та періодично рухалися пішохідним переходом. Суттєвих заторів у напрямку Луцька не було.

О 18:00 20 серпня мітингувальники завершили акцію.

Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечували поліцейські Рівненського районного відділення поліції, поліції діалогу та управління превентивної діяльності поліції області.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: акція протесту, забруднене повітря, Рівне-Луцьк
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