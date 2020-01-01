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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районі на Волині від коронавірусу померла людина

У районі на Волині від коронавірусу померла людина
У Ківерцівському районі за останню добу зафіксували 6 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Коронавірусну хворобу виявили: м. Ківерці, смт. Цумань – по 2 випадки, с. Гайове та с. Городище – по одному випадку. Один випадок завершився летально, йдеться на сайті Ківерцівської РДА.

Від ускладнень коронавірусу померла людина в селі Муравище. У районі - це 14 смерть від вірусу.

Станом на 21 серпні в районі зареєстрували 514 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі 14 летальних. Всього одужало – 436 осіб. Продовжують хворіти - 64 особи.

Загалом станом на сьогодні в області зареєстрували 4989 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3598 осіб.

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Теги: Ківерцівський район, смерть, коронавірус
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