У районі на Волині від коронавірусу померла людина
Сьогодні, 14:56
У Ківерцівському районі за останню добу зафіксували 6 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Коронавірусну хворобу виявили: м. Ківерці, смт. Цумань – по 2 випадки, с. Гайове та с. Городище – по одному випадку. Один випадок завершився летально, йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Від ускладнень коронавірусу померла людина в селі Муравище. У районі - це 14 смерть від вірусу.
Станом на 21 серпні в районі зареєстрували 514 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі 14 летальних. Всього одужало – 436 осіб. Продовжують хворіти - 64 особи.
Загалом станом на сьогодні в області зареєстрували 4989 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3598 осіб.
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Коронавірусну хворобу виявили: м. Ківерці, смт. Цумань – по 2 випадки, с. Гайове та с. Городище – по одному випадку. Один випадок завершився летально, йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Від ускладнень коронавірусу померла людина в селі Муравище. У районі - це 14 смерть від вірусу.
Станом на 21 серпні в районі зареєстрували 514 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі 14 летальних. Всього одужало – 436 осіб. Продовжують хворіти - 64 особи.
Загалом станом на сьогодні в області зареєстрували 4989 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3598 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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20 серпень, 10:11
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