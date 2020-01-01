У районі на Волині від коронавірусу померла людина





Коронавірусну хворобу виявили: м. Ківерці, смт. Цумань – по 2 випадки, с. Гайове та с. Городище – по одному випадку. Один випадок завершився летально,



Від ускладнень коронавірусу померла людина в селі Муравище. У районі - це 14 смерть від вірусу.



Станом на 21 серпні в районі зареєстрували 514 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі 14 летальних. Всього одужало – 436 осіб. Продовжують хворіти - 64 особи.



Загалом станом на сьогодні в області зареєстрували 4989 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3598 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі за останню добу зафіксували 6 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19.Коронавірусну хворобу виявили: м. Ківерці, смт. Цумань – по 2 випадки, с. Гайове та с. Городище – по одному випадку. Один випадок завершився летально, йдеться на сайті Ківерцівської РДА.Від ускладнень коронавірусу померла людина в селі Муравище. У районі - це 14 смерть від вірусу.Станом на 21 серпні в районі зареєстрували 514 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі 14 летальних. Всього одужало – 436 осіб. Продовжують хворіти - 64 особи.Загалом станом на сьогодні в області зареєстрували. Одужало 3598 осіб.

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