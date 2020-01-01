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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 серпня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно. У суботу в регіоні – без опадів. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +15 до +20 градусів, удень до +22…+29. Вітер південчно-східний, західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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