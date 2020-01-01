У селі на Волині через замикання електромережі сталася пожежа
Сьогодні, 15:30
20 серпня о 23:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Привітне Локачинського району.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Привітне та рятувальники 15-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 23:25, а ліквідували о 23:58. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Привітне та рятувальники 15-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 23:25, а ліквідували о 23:58. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
Фото ілюстративне
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