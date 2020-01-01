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У селі на Волині через замикання електромережі сталася пожежа

У селі на Волині через замикання електромережі сталася пожежа
20 серпня о 23:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Привітне Локачинського району.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Привітне та рятувальники 15-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.

Пожежу локалізували о 23:25, а ліквідували о 23:58. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Фото ілюстративне

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Теги: пожежа, Волинь, Привітне
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