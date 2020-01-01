У селі на Волині через замикання електромережі сталася пожежа





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують, що за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Привітне та рятувальники 15-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.



Пожежу локалізували о 23:25, а ліквідували о 23:58. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 серпня о 23:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Привітне Локачинського району.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Привітне та рятувальники 15-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.Пожежу локалізували о 23:25, а ліквідували о 23:58. Травмованих та загиблих немає.Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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