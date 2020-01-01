Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
Із зони Операції об’єднаних сил до Луцька повернувся солдат військової частини 1141 Нацгвардії України, кінолог Віктор Семенюк і його напарниця – руда спанієль на прізвисько «Леді».
Про свою службу на Сході розповів Суспільному Віктор Семенюк.
«Грайлива, непосидюча, приязна Леді. Собака мисливської породи спанієль суперечить стереотипу серйозних службових псів», - розповідає кінолог Віктор Семенюк. Вона, каже солдат, відмінно шукає зброю і боєприпаси. Це - єдиний собака у військовій частині 1141 Нацгвардії України, який спеціалізується на такого роду пошуку.
Свої здібності Леді продемонструвала у зоні Операції об’єднаних сил, каже Віктор Семенюк. Солдат разом із псом увійшли до зведеної кінологічної групи Західного оперативно-територіального об’єднання. Майже півтора місяця там займалися пошуком зброї і набоїв у автомобілях, які проїжджали через блок-пости. Кінолог розповідає: щодня перевіряли від ста до двохсот транспортних засобів. Це був перший виїзд "Леді" до ООС, собака показала себе дуже добре, - каже її напарник Віктор Семенюк.
Леді і її кінолог Віктор Семенюк познайомилися 2018-го. Торік, розповідає солдат, опанували курс у навчальному центрі Нацгвардії України в місті Золочів за напрямком пошуку зброї і набоїв. Продовжує: у цієї породи сильніше розвинені нюхові рецептори і вона легко піддається дресуванню. Тренуються регулярно, щоб собака не втрачала своїх здібностей. Роблять спеціальні вправи на розвиток нюху, все відбувається в ігровій формі, щоб тварині було цікаво.
Віктор Семенюк каже: "Перша службова поїздка в зону ООС показала, над чим ще треба попрацювати".
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Про свою службу на Сході розповів Суспільному Віктор Семенюк.
«Грайлива, непосидюча, приязна Леді. Собака мисливської породи спанієль суперечить стереотипу серйозних службових псів», - розповідає кінолог Віктор Семенюк. Вона, каже солдат, відмінно шукає зброю і боєприпаси. Це - єдиний собака у військовій частині 1141 Нацгвардії України, який спеціалізується на такого роду пошуку.
Свої здібності Леді продемонструвала у зоні Операції об’єднаних сил, каже Віктор Семенюк. Солдат разом із псом увійшли до зведеної кінологічної групи Західного оперативно-територіального об’єднання. Майже півтора місяця там займалися пошуком зброї і набоїв у автомобілях, які проїжджали через блок-пости. Кінолог розповідає: щодня перевіряли від ста до двохсот транспортних засобів. Це був перший виїзд "Леді" до ООС, собака показала себе дуже добре, - каже її напарник Віктор Семенюк.
Леді і її кінолог Віктор Семенюк познайомилися 2018-го. Торік, розповідає солдат, опанували курс у навчальному центрі Нацгвардії України в місті Золочів за напрямком пошуку зброї і набоїв. Продовжує: у цієї породи сильніше розвинені нюхові рецептори і вона легко піддається дресуванню. Тренуються регулярно, щоб собака не втрачала своїх здібностей. Роблять спеціальні вправи на розвиток нюху, все відбувається в ігровій формі, щоб тварині було цікаво.
Віктор Семенюк каже: "Перша службова поїздка в зону ООС показала, над чим ще треба попрацювати".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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