Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО

Віктор Семенюк і його напарниця – руда спанієль на прізвисько «Леді».



Про свою службу на Сході розповів



«Грайлива, непосидюча, приязна Леді. Собака мисливської породи спанієль суперечить стереотипу серйозних службових псів», - розповідає кінолог Віктор Семенюк. Вона, каже солдат, відмінно шукає зброю і боєприпаси. Це - єдиний собака у військовій частині 1141 Нацгвардії України, який спеціалізується на такого роду пошуку.



Свої здібності Леді продемонструвала у зоні Операції об’єднаних сил, каже Віктор Семенюк. Солдат разом із псом увійшли до зведеної кінологічної групи Західного оперативно-територіального об’єднання. Майже півтора місяця там займалися пошуком зброї і набоїв у автомобілях, які проїжджали через блок-пости. Кінолог розповідає: щодня перевіряли від ста до двохсот транспортних засобів. Це був перший виїзд "Леді" до ООС, собака показала себе дуже добре, - каже її напарник Віктор Семенюк.



Леді і її кінолог Віктор Семенюк познайомилися 2018-го. Торік, розповідає солдат, опанували курс у навчальному центрі Нацгвардії України в місті Золочів за напрямком пошуку зброї і набоїв. Продовжує: у цієї породи сильніше розвинені нюхові рецептори і вона легко піддається дресуванню. Тренуються регулярно, щоб собака не втрачала своїх здібностей. Роблять спеціальні вправи на розвиток нюху, все відбувається в ігровій формі, щоб тварині було цікаво.



Віктор Семенюк каже: "Перша службова поїздка в зону ООС показала, над чим ще треба попрацювати".







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