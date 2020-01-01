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Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО

Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО
Із зони Операції об’єднаних сил до Луцька повернувся солдат військової частини 1141 Нацгвардії України, кінолог Віктор Семенюк і його напарниця – руда спанієль на прізвисько «Леді».

Про свою службу на Сході розповів Суспільному Віктор Семенюк.

«Грайлива, непосидюча, приязна Леді. Собака мисливської породи спанієль суперечить стереотипу серйозних службових псів», - розповідає кінолог Віктор Семенюк. Вона, каже солдат, відмінно шукає зброю і боєприпаси. Це - єдиний собака у військовій частині 1141 Нацгвардії України, який спеціалізується на такого роду пошуку.
Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО

Свої здібності Леді продемонструвала у зоні Операції об’єднаних сил, каже Віктор Семенюк. Солдат разом із псом увійшли до зведеної кінологічної групи Західного оперативно-територіального об’єднання. Майже півтора місяця там займалися пошуком зброї і набоїв у автомобілях, які проїжджали через блок-пости. Кінолог розповідає: щодня перевіряли від ста до двохсот транспортних засобів. Це був перший виїзд "Леді" до ООС, собака показала себе дуже добре, - каже її напарник Віктор Семенюк.

Леді і її кінолог Віктор Семенюк познайомилися 2018-го. Торік, розповідає солдат, опанували курс у навчальному центрі Нацгвардії України в місті Золочів за напрямком пошуку зброї і набоїв. Продовжує: у цієї породи сильніше розвинені нюхові рецептори і вона легко піддається дресуванню. Тренуються регулярно, щоб собака не втрачала своїх здібностей. Роблять спеціальні вправи на розвиток нюху, все відбувається в ігровій формі, щоб тварині було цікаво.

Віктор Семенюк каже: "Перша службова поїздка в зону ООС показала, над чим ще треба попрацювати".



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Теги: Нацгвардія, Луцьк, ООС, собака
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