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У Луцьку влаштовують благодійний концерт заради порятунку 17-річної дівчини

У Луцьку влаштовують благодійний концерт заради порятунку 17-річної дівчини
17-річній дівчині Альбіні Ярмолюк з Луцька терміново потрібна допомога небайдужих людей у боротьбі з важкою недугою. Заради її порятунку організовують масовий благодійний захід.

22 серпня 2020 року з 16:00 до 23:00 триватиме благодійний концерт, - пише 12 канал.

У Альбіни діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За лікування готові взятися закордонні лікарі, проте потрібні великі гроші. Якщо лікуватися у Мюнхені, то потрібно не менше 150 тисяч євро, якщо у Білорусії – 100 тисяч доларів.

Небайдужих людей просять допомогти юній лучанці подолати хворобу і втілити усі свої плани в життя.

Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).

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Теги: допомога, лікування, Альбіна Ярмолюк
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