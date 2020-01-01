У Луцьку влаштовують благодійний концерт заради порятунку 17-річної дівчини

з Луцька



22 серпня 2020 року з 16:00 до 23:00 триватиме благодійний концерт, - пише



У Альбіни діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За лікування готові взятися закордонні лікарі, проте потрібні великі гроші. Якщо лікуватися у Мюнхені, то потрібно не менше 150 тисяч євро, якщо у Білорусії – 100 тисяч доларів.



Небайдужих людей просять допомогти юній лучанці подолати хворобу і втілити усі свої плани в життя.



Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-річній дівчині Альбіні Ярмолюкз Луцька терміново потрібна допомога небайдужих людей у боротьбі з важкою недугою . Заради її порятунку організовують масовий благодійний захід.22 серпня 2020 року з 16:00 до 23:00 триватиме благодійний концерт, - пише 12 канал У Альбіни діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За лікування готові взятися закордонні лікарі, проте потрібні великі гроші. Якщо лікуватися у Мюнхені, то потрібно не менше 150 тисяч євро, якщо у Білорусії – 100 тисяч доларів.Небайдужих людей просять допомогти юній лучанці подолати хворобу і втілити усі свої плани в життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію