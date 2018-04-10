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У Жидичині бус на смерть збив велосипедиста: просять опізнати загиблого

У Жидичині бус на смерть збив велосипедиста: просять опізнати загиблого
У селі Жидичин мікроавтобус Mercedes Sprinter на смерть збив велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як стало відомо, мікроавтобус збив старшого чоловіка на велосипеді.

У пресслужбі волинської поліції факт аварії підтвердили, проте подробиці наразі невідомі, оскільки на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

Як пише Вісник, на сторінці «Жидичин Центр» розмістили оголошення із проханням допомогти впізнати особу загиблого у ДТП.

«Близько 11:00 на перехресті у селі Жидичин Ківерцівського району загинула людина. Якщо вам відома будь-яка інформація про цього чоловіка, телефонуйте на лінію 102», – йдеться в повідомленні.

Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.


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Теги: аварія, Жидичин, опізнання
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