У Жидичині бус на смерть збив велосипедиста: просять опізнати загиблого





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Як стало відомо, мікроавтобус збив старшого чоловіка на велосипеді.



У пресслужбі волинської поліції факт аварії підтвердили, проте подробиці наразі невідомі, оскільки на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.



Як пише



«Близько 11:00 на перехресті у селі Жидичин Ківерцівського району загинула людина. Якщо вам відома будь-яка інформація про цього чоловіка, телефонуйте на лінію 102», – йдеться в повідомленні.



Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жидичин мікроавтобус Mercedes Sprinter на смерть збив велосипедиста.Про це повідомили очевидці.Як стало відомо, мікроавтобус збив старшого чоловіка на велосипеді.У пресслужбі волинської поліції факт аварії підтвердили, проте подробиці наразі невідомі, оскільки на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.Як пише Вісник , на сторінці «Жидичин Центр» розмістили оголошення із проханням допомогти впізнати особу загиблого у ДТП.«Близько 11:00 на перехресті у селі Жидичин Ківерцівського району загинула людина. Якщо вам відома будь-яка інформація про цього чоловіка, телефонуйте на лінію 102», – йдеться в повідомленні.Увага! За посиланням -померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.

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