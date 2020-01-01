Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар

На митному посту «Ягодин» у вантажі з гуманітарною допомогою виявили 20 тисяч одиниць незадекларованого товару.Відомо, що в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.Відповідно до поданих документів, слідував вантаж «гуманітарна допомога» в адресу благодійної організації.Однак під час митного огляду у фурі виявили незадекларований товар в кількості 20 тисяч найменувань загальною вартістю 1,3 мільйони гривень.Таким чином громадянин Польщі, представник організації відправника через українця намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.Відтак, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.