вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар

Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар
На митному посту «Ягодин» у вантажі з гуманітарною допомогою виявили 20 тисяч одиниць незадекларованого товару.

Відомо, що в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Відповідно до поданих документів, слідував вантаж «гуманітарна допомога» в адресу благодійної організації.

Однак під час митного огляду у фурі виявили незадекларований товар в кількості 20 тисяч найменувань загальною вартістю 1,3 мільйони гривень.

Таким чином громадянин Польщі, представник організації відправника через українця намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.

Відтак, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: товар, гуманітарка, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 16:42
На Театральному майдані Луцька два дні триватиме ярмарок
Сьогодні, 16:35
Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар
Сьогодні, 16:30
У Жидичині бус на смерть збив велосипедиста: просять опізнати загиблого
Сьогодні, 16:16
У Луцьку влаштовують благодійний концерт заради порятунку 17-річної дівчини
Сьогодні, 16:04
Схожі новини
На «Ягодині» затримали фуру із журналами і книгами на 37 мільйонів гривень На «Ягодині» затримали фуру із журналами і книгами на 37 мільйонів гривень
23 червень, 14:37
На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар
16 червень, 16:08
На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар вартістю понад 2 мільйони На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар вартістю понад 2 мільйони
29 травень, 15:39
На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабанду, замасковану під «гуманітарку» На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабанду, замасковану під «гуманітарку»
15 травень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 16:42
 0
На Театральному майдані Луцька два дні триватиме ярмарок
Сьогодні, 16:35
 0
Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар
Сьогодні, 16:30
 0
У Жидичині бус на смерть збив велосипедиста: просять опізнати загиблого
Сьогодні, 16:16
 0
У Луцьку влаштовують благодійний концерт заради порятунку 17-річної дівчини
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8