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На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО

На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
21 серпня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд на водойми Камінь-Каширського району, під час якого викрили браконьєрів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Для прикладу, близько 5 ранку викрили жителя міста Нововолинськ, який ловив рибу забороненим знаряддям – лісковою сіткою. Завдяки оперативним діям рейдової групи, порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству. Інцидент стався на озері Добре, поблизу села Підріччя Камінь-Каширського району (гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Добре»).

Згодом на тому ж озері зафіксували аналогічне правопорушення. Громадянин за допомогою двох мисинових сіток встиг виловити рибу: 1 карася звичайного, 1 лина та 1 коропа. Він завдав шкоди на суму 1 142 грн.

На усіх викритих осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомити на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.

На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО

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Теги: рибпатруль, Волинь, порушення
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