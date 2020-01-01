На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 16:42
21 серпня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд на водойми Камінь-Каширського району, під час якого викрили браконьєрів.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Для прикладу, близько 5 ранку викрили жителя міста Нововолинськ, який ловив рибу забороненим знаряддям – лісковою сіткою. Завдяки оперативним діям рейдової групи, порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству. Інцидент стався на озері Добре, поблизу села Підріччя Камінь-Каширського району (гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Добре»).
Згодом на тому ж озері зафіксували аналогічне правопорушення. Громадянин за допомогою двох мисинових сіток встиг виловити рибу: 1 карася звичайного, 1 лина та 1 коропа. Він завдав шкоди на суму 1 142 грн.
На усіх викритих осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомити на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Для прикладу, близько 5 ранку викрили жителя міста Нововолинськ, який ловив рибу забороненим знаряддям – лісковою сіткою. Завдяки оперативним діям рейдової групи, порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству. Інцидент стався на озері Добре, поблизу села Підріччя Камінь-Каширського району (гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Добре»).
Згодом на тому ж озері зафіксували аналогічне правопорушення. Громадянин за допомогою двох мисинових сіток встиг виловити рибу: 1 карася звичайного, 1 лина та 1 коропа. Він завдав шкоди на суму 1 142 грн.
На усіх викритих осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомити на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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