У центральному парку Луцька встановили відеокамери





Про це



Згідно робочого проекту, в парку та по вулиці Глушець змонтували 76 оглядових камер, 3 камери з функцією розпізнавання державних номерних знаків та 1 роботизовану камеру на центральному вході в парк.



З метою збереження естетичного вигляду алей, підвищення надійності та термінів експлуатації мереж для підключення камер відеоспостереження по парку траншейним способом проклали 3,5 км волоконно-оптичного кабелю.



"Побудована система відеоспостереження у центральному парку Луцька дасть можливість здійснювати оперативний моніторинг виконання поставлених завдань відповідним службам та комунальним підприємствам щодо підтримання парку у належному стані, дотримання правил благоустрою міста в частині паркування на зелених зонах, контролю за розведенням вогнищ на пляжі р. Стир тощо. Також встановлення відеокамер вплине на збереження комунального майна в парку та безпеці громадян, які відвідують його у вечірню пору доби.



Камери відеоспостереження маю стати завадою для осіб, які поширюють наркотичні засоби, роблячи відповідні «закладки» на території парку", - зазначили у департаменті мунварти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 серпня в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки завершили роботи зі встановлення камер відеоспостереження.Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.Згідно робочого проекту, в парку та по вулиці Глушець змонтували 76 оглядових камер, 3 камери з функцією розпізнавання державних номерних знаків та 1 роботизовану камеру на центральному вході в парк.З метою збереження естетичного вигляду алей, підвищення надійності та термінів експлуатації мереж для підключення камер відеоспостереження по парку траншейним способом проклали 3,5 км волоконно-оптичного кабелю."Побудована система відеоспостереження у центральному парку Луцька дасть можливість здійснювати оперативний моніторинг виконання поставлених завдань відповідним службам та комунальним підприємствам щодо підтримання парку у належному стані, дотримання правил благоустрою міста в частині паркування на зелених зонах, контролю за розведенням вогнищ на пляжі р. Стир тощо. Також встановлення відеокамер вплине на збереження комунального майна в парку та безпеці громадян, які відвідують його у вечірню пору доби.Камери відеоспостереження маю стати завадою для осіб, які поширюють наркотичні засоби, роблячи відповідні «закладки» на території парку", - зазначили у департаменті мунварти.

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