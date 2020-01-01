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У центральному парку Луцька встановили відеокамери

У центральному парку Луцька встановили відеокамери
21 серпня в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки завершили роботи зі встановлення камер відеоспостереження.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.

Згідно робочого проекту, в парку та по вулиці Глушець змонтували 76 оглядових камер, 3 камери з функцією розпізнавання державних номерних знаків та 1 роботизовану камеру на центральному вході в парк.

З метою збереження естетичного вигляду алей, підвищення надійності та термінів експлуатації мереж для підключення камер відеоспостереження по парку траншейним способом проклали 3,5 км волоконно-оптичного кабелю.

"Побудована система відеоспостереження у центральному парку Луцька дасть можливість здійснювати оперативний моніторинг виконання поставлених завдань відповідним службам та комунальним підприємствам щодо підтримання парку у належному стані, дотримання правил благоустрою міста в частині паркування на зелених зонах, контролю за розведенням вогнищ на пляжі р. Стир тощо. Також встановлення відеокамер вплине на збереження комунального майна в парку та безпеці громадян, які відвідують його у вечірню пору доби.

Камери відеоспостереження маю стати завадою для осіб, які поширюють наркотичні засоби, роблячи відповідні «закладки» на території парку", - зазначили у департаменті мунварти.

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Теги: центральний парк, Луцьк, відеокамери
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