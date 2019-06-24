Демонтаж частини Старого ринку суд визнав незаконним. ВІДЕО





Про це Наталія Юрченко.



Ухвалою судді також скасували рішення міськради про ліквідацію Центрального ринку, прийняте 29.01.2020 року. Відтак, суд повністю задовольнив позов підприємців, розповів адвокат Денис Деркач.



Зі слів юристки Луцькради Наталії Юрченко, рішення, яке ухвалила напередодні суддя Луцького господарського суду Софія Костюк про те, що демонтаж торгових контейнерів на Центральному ринку Луцьку був незаконним, було прийняте з низкою порушень процесуального законодавства.



"Було вирішено питання, щодо прав та обов’язків і інтересів осіб, які не приймають участі в судовому засіданні. Це є грубе порушення. Також окремі стадії судового процесу взагалі були пропущені: не було судових дебатів", - каже юристка, тому Луцька міська рада оскаржуватиме це судове рішення.



Підприємиця Тетяна Біскуп вивезла три свої торгові контейнери з території Центрального ринку у травні цього року. Каже: нині підприємницькою діяльністю на ринку не має змоги займатися, попри це продовжує сплачувати податки.



"Навіть якщо припускати, що за результатами апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції залишиться в силі, термін договорів оренди торгових місць на Центральному ринку сплив 30 червня", - каже директорка юридичного департаменту міськради Наталія Юрченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 серпня Господарський суд Волинської області визнав незаконним рішення Луцькради про демонтаж торгових контейнерів на лівій частині Центрального ринку. Тому Луцька міська рада має намір оскаржувати це судове рішення.Про це розповіла "Суспільному" директорка юридичного департаментуУхвалою судді також скасували рішення міськради про ліквідацію Центрального ринку, прийняте 29.01.2020 року. Відтак, суд повністю задовольнив позов підприємців, розповів адвокатЗі слів юристки Луцькради Наталії Юрченко, рішення, яке ухвалила напередодні суддя Луцького господарського судупро те, що демонтаж торгових контейнерів на Центральному ринку Луцьку був незаконним, було прийняте з низкою порушень процесуального законодавства."Було вирішено питання, щодо прав та обов’язків і інтересів осіб, які не приймають участі в судовому засіданні. Це є грубе порушення. Також окремі стадії судового процесу взагалі були пропущені: не було судових дебатів", - каже юристка, тому Луцька міська рада оскаржуватиме це судове рішення.Підприємицявивезла три свої торгові контейнери з території Центрального ринку у травні цього року. Каже: нині підприємницькою діяльністю на ринку не має змоги займатися, попри це продовжує сплачувати податки."Навіть якщо припускати, що за результатами апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції залишиться в силі, термін договорів оренди торгових місць на Центральному ринку сплив 30 червня", - каже директорка юридичного департаменту міськради Наталія Юрченко.

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