вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Демонтаж частини Старого ринку суд визнав незаконним. ВІДЕО

Демонтаж частини Старого ринку суд визнав незаконним. ВІДЕО
18 серпня Господарський суд Волинської області визнав незаконним рішення Луцькради про демонтаж торгових контейнерів на лівій частині Центрального ринку. Тому Луцька міська рада має намір оскаржувати це судове рішення.

Про це розповіла "Суспільному" директорка юридичного департаменту Наталія Юрченко.

Ухвалою судді також скасували рішення міськради про ліквідацію Центрального ринку, прийняте 29.01.2020 року. Відтак, суд повністю задовольнив позов підприємців, розповів адвокат Денис Деркач.

Зі слів юристки Луцькради Наталії Юрченко, рішення, яке ухвалила напередодні суддя Луцького господарського суду Софія Костюк про те, що демонтаж торгових контейнерів на Центральному ринку Луцьку був незаконним, було прийняте з низкою порушень процесуального законодавства.

"Було вирішено питання, щодо прав та обов’язків і інтересів осіб, які не приймають участі в судовому засіданні. Це є грубе порушення. Також окремі стадії судового процесу взагалі були пропущені: не було судових дебатів", - каже юристка, тому Луцька міська рада оскаржуватиме це судове рішення.

Підприємиця Тетяна Біскуп вивезла три свої торгові контейнери з території Центрального ринку у травні цього року. Каже: нині підприємницькою діяльністю на ринку не має змоги займатися, попри це продовжує сплачувати податки.

"Навіть якщо припускати, що за результатами апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції залишиться в силі, термін договорів оренди торгових місць на Центральному ринку сплив 30 червня", - каже директорка юридичного департаменту міськради Наталія Юрченко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: демонтаж Старого ринку, суд, оскарження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО
Сьогодні, 19:29
Демонтаж частини Старого ринку суд визнав незаконним. ВІДЕО
Сьогодні, 19:05
За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО
Сьогодні, 18:38
Волинянин, який незаконно рубав дерева, заплатить понад 108 тисяч гривень шкоди
Сьогодні, 18:09
Збирають гроші на лікування жінки, яка постраждала у аварії в Торчині
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
«Справи у закладі погіршуються з кожним днем», – колишня директорка «Проліску» «Справи у закладі погіршуються з кожним днем», – колишня директорка «Проліску»
24 червень, 2019, 05:46
Рішення про призначення нового керівника санаторію «Пролісок» оскаржили в суді. ВІДЕО Рішення про призначення нового керівника санаторію «Пролісок» оскаржили в суді. ВІДЕО
08 червень, 2019, 17:02
Рівнянин у суді оскаржує результати виборів на одному з округів Рівнянин у суді оскаржує результати виборів на одному з округів
05 квітень, 2019, 05:58
Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія Крав усе, що міг винести: на Волині судитимуть серійного злодія
Сьогодні, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі в центрі міста облаштовують велостоянку. ФОТО
Сьогодні, 19:29
 0
Демонтаж частини Старого ринку суд визнав незаконним. ВІДЕО
Сьогодні, 19:05
 0
За крадіжку з будинку затримали раніше судимого волинянина. ФОТО
Сьогодні, 18:38
 0
Волинянин, який незаконно рубав дерева, заплатить понад 108 тисяч гривень шкоди
Сьогодні, 18:09
 0
Збирають гроші на лікування жінки, яка постраждала у аварії в Торчині
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8