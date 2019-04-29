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У волинському місті весільний лімузин перегородив дорогу, місцеві викликали поліцію. ФОТО, ВІДЕО

У волинському місті весільний лімузин перегородив дорогу, місцеві викликали поліцію. ФОТО, ВІДЕО
У Нововолинську стався конфлікт між мешканцями проспекту Дружби, весільними гостями та правоохоронцями через весільний лімузин, який неправильно припаркували поблизу РАЦСу.

Про це повідомляє інтернет-видання БУГ.

Голова одного із ОСББ на проспекті Дружби Олена Дерейко розповідає: весільний лімузин перегородив єдиний в’їзд-виїзд до кількох багатоповерхівок за приміщенням РАЦСу. І місцеві мешканці не могли потрапити до своїх домівок чи виїхати звідти по своїх справах.



“Водій лімузина припаркувався на власний розсуд і пішов пити квас. Його на місці не було хвилин 15-20. Забарикадовані мешканці не знали, що робити”, – зауважила Дерейко.
У волинському місті весільний лімузин перегородив дорогу, місцеві викликали поліцію. ФОТО, ВІДЕО

Не знайшовши водія лімузина, обурені люди викликали поліцію. Але, правоохоронці, за словами Олени Дерейко, замість того, щоб зафіксувати явне порушення, почали обурюватися і звинувачувати мешканців, що ті псують весілля.

“Правоохоронці сильно обурювалися. Звертались до нас у грубій формі. Один з них сказав, що це порушення – не суттєве. Але як так?

Водій повинен знати правила дорожнього руху. Що 5 метрів від в’їзду у двір і 5 метрів від пішохідного переходу паркуватися не можна. Аби люди могли безперешкодно потрапити у двір. Але він це правило порушив.

Поліцейські не хотіли фіксувати це порушення. І я змушена була стояти, наполягати на своєму й переконувати їх”, – обурюється нововолинянка.
У волинському місті весільний лімузин перегородив дорогу, місцеві викликали поліцію. ФОТО, ВІДЕО

У результаті правоохоронці таки правопорушення зареєстрували і скали відповідний протокол про порушення правил дорожнього руху.


До того ж, як зазначила Олена Дерейко, у конфлікт втрутилися і весільні гості, які теж обурювалися, лаялися і обзивали мешканців.

“Одна із гостей, я так зрозуміла, що полячка і мама когось із наречених, мене обзивала бандерівкою.

Ми просто хочемо, щоб був порядок. І щоб усі дотримувалися законів і правил. Бо, якщо ми самі їх не дотримуємося, то як можемо вимагати цього від інших”, – наголосила Дерейко.

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Теги: Нововолинськ, конфлікт
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