У волинському місті весільний лімузин перегородив дорогу, місцеві викликали поліцію. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
У Нововолинську стався конфлікт між мешканцями проспекту Дружби, весільними гостями та правоохоронцями через весільний лімузин, який неправильно припаркували поблизу РАЦСу.
Про це повідомляє інтернет-видання БУГ.
Голова одного із ОСББ на проспекті Дружби Олена Дерейко розповідає: весільний лімузин перегородив єдиний в’їзд-виїзд до кількох багатоповерхівок за приміщенням РАЦСу. І місцеві мешканці не могли потрапити до своїх домівок чи виїхати звідти по своїх справах.
“Водій лімузина припаркувався на власний розсуд і пішов пити квас. Його на місці не було хвилин 15-20. Забарикадовані мешканці не знали, що робити”, – зауважила Дерейко.
Не знайшовши водія лімузина, обурені люди викликали поліцію. Але, правоохоронці, за словами Олени Дерейко, замість того, щоб зафіксувати явне порушення, почали обурюватися і звинувачувати мешканців, що ті псують весілля.
“Правоохоронці сильно обурювалися. Звертались до нас у грубій формі. Один з них сказав, що це порушення – не суттєве. Але як так?
Водій повинен знати правила дорожнього руху. Що 5 метрів від в’їзду у двір і 5 метрів від пішохідного переходу паркуватися не можна. Аби люди могли безперешкодно потрапити у двір. Але він це правило порушив.
Поліцейські не хотіли фіксувати це порушення. І я змушена була стояти, наполягати на своєму й переконувати їх”, – обурюється нововолинянка.
У результаті правоохоронці таки правопорушення зареєстрували і скали відповідний протокол про порушення правил дорожнього руху.
До того ж, як зазначила Олена Дерейко, у конфлікт втрутилися і весільні гості, які теж обурювалися, лаялися і обзивали мешканців.
“Одна із гостей, я так зрозуміла, що полячка і мама когось із наречених, мене обзивала бандерівкою.
Ми просто хочемо, щоб був порядок. І щоб усі дотримувалися законів і правил. Бо, якщо ми самі їх не дотримуємося, то як можемо вимагати цього від інших”, – наголосила Дерейко.
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Про це повідомляє інтернет-видання БУГ.
Голова одного із ОСББ на проспекті Дружби Олена Дерейко розповідає: весільний лімузин перегородив єдиний в’їзд-виїзд до кількох багатоповерхівок за приміщенням РАЦСу. І місцеві мешканці не могли потрапити до своїх домівок чи виїхати звідти по своїх справах.
“Водій лімузина припаркувався на власний розсуд і пішов пити квас. Його на місці не було хвилин 15-20. Забарикадовані мешканці не знали, що робити”, – зауважила Дерейко.
Не знайшовши водія лімузина, обурені люди викликали поліцію. Але, правоохоронці, за словами Олени Дерейко, замість того, щоб зафіксувати явне порушення, почали обурюватися і звинувачувати мешканців, що ті псують весілля.
“Правоохоронці сильно обурювалися. Звертались до нас у грубій формі. Один з них сказав, що це порушення – не суттєве. Але як так?
Водій повинен знати правила дорожнього руху. Що 5 метрів від в’їзду у двір і 5 метрів від пішохідного переходу паркуватися не можна. Аби люди могли безперешкодно потрапити у двір. Але він це правило порушив.
Поліцейські не хотіли фіксувати це порушення. І я змушена була стояти, наполягати на своєму й переконувати їх”, – обурюється нововолинянка.
У результаті правоохоронці таки правопорушення зареєстрували і скали відповідний протокол про порушення правил дорожнього руху.
До того ж, як зазначила Олена Дерейко, у конфлікт втрутилися і весільні гості, які теж обурювалися, лаялися і обзивали мешканців.
“Одна із гостей, я так зрозуміла, що полячка і мама когось із наречених, мене обзивала бандерівкою.
Ми просто хочемо, щоб був порядок. І щоб усі дотримувалися законів і правил. Бо, якщо ми самі їх не дотримуємося, то як можемо вимагати цього від інших”, – наголосила Дерейко.
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