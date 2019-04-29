У волинському місті весільний лімузин перегородив дорогу, місцеві викликали поліцію. ФОТО, ВІДЕО

У Нововолинську стався конфлікт між мешканцями проспекту Дружби, весільними гостями та правоохоронцями через весільний лімузин, який неправильно припаркували поблизу РАЦСу.Про це повідомляє інтернет-видання БУГ.Голова одного із ОСББ на проспекті Дружбирозповідає: весільний лімузин перегородив єдиний в’їзд-виїзд до кількох багатоповерхівок за приміщенням РАЦСу. І місцеві мешканці не могли потрапити до своїх домівок чи виїхати звідти по своїх справах.“Водій лімузина припаркувався на власний розсуд і пішов пити квас. Його на місці не було хвилин 15-20. Забарикадовані мешканці не знали, що робити”, – зауважила Дерейко.Не знайшовши водія лімузина, обурені люди викликали поліцію. Але, правоохоронці, за словами Олени Дерейко, замість того, щоб зафіксувати явне порушення, почали обурюватися і звинувачувати мешканців, що ті псують весілля.“Правоохоронці сильно обурювалися. Звертались до нас у грубій формі. Один з них сказав, що це порушення – не суттєве. Але як так?Водій повинен знати правила дорожнього руху. Що 5 метрів від в’їзду у двір і 5 метрів від пішохідного переходу паркуватися не можна. Аби люди могли безперешкодно потрапити у двір. Але він це правило порушив.Поліцейські не хотіли фіксувати це порушення. І я змушена була стояти, наполягати на своєму й переконувати їх”, – обурюється нововолинянка.У результаті правоохоронці таки правопорушення зареєстрували і скали відповідний протокол про порушення правил дорожнього руху.До того ж, як зазначила Олена Дерейко, у конфлікт втрутилися і весільні гості, які теж обурювалися, лаялися і обзивали мешканців.“Одна із гостей, я так зрозуміла, що полячка і мама когось із наречених, мене обзивала бандерівкою.Ми просто хочемо, щоб був порядок. І щоб усі дотримувалися законів і правил. Бо, якщо ми самі їх не дотримуємося, то як можемо вимагати цього від інших”, – наголосила Дерейко.