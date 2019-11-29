Волинянин виступатиме за португальський гандбольний клуб
Сьогодні, 21:08
Уродженець Нововолинська, гандболіст Дмитро Дорощук поповнив лави португальської гандбольної команди Sporting Clube de Portugal.
Про це йдеться на сторінці «BS Sports Management».
"33-річний гравець гандбольного клубу чемпіонату України "Мотор" Запоріжжя та національної збірної України Дмитро Дорощук приєднується до португальського клубу Sporting Clube de Portugal", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці «BS Sports Management».
"33-річний гравець гандбольного клубу чемпіонату України "Мотор" Запоріжжя та національної збірної України Дмитро Дорощук приєднується до португальського клубу Sporting Clube de Portugal", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському місті весільний лімузин перегородив дорогу, місцеві викликали поліцію. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Волинянин виступатиме за португальський гандбольний клуб
Сьогодні, 21:08
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 серпня
Сьогодні, 20:00