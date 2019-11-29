Волинянин виступатиме за португальський гандбольний клуб





Про це йдеться на сторінці «BS Sports Management».



"33-річний гравець гандбольного клубу чемпіонату України "Мотор" Запоріжжя та національної збірної України Дмитро Дорощук приєднується до португальського клубу Sporting Clube de Portugal", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Нововолинська, гандболіст Дмитро Дорощук поповнив лави португальської гандбольної команди Sporting Clube de Portugal.Про це йдеться на сторінці «BS Sports Management»."33-річний гравець гандбольного клубу чемпіонату України "Мотор" Запоріжжя та національної збірної України Дмитро Дорощук приєднується до португальського клубу Sporting Clube de Portugal", - йдеться у дописі.

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