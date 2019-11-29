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Волинянин виступатиме за португальський гандбольний клуб

Волинянин виступатиме за португальський гандбольний клуб
Уродженець Нововолинська, гандболіст Дмитро Дорощук поповнив лави португальської гандбольної команди Sporting Clube de Portugal.

Про це йдеться на сторінці «BS Sports Management».

"33-річний гравець гандбольного клубу чемпіонату України "Мотор" Запоріжжя та національної збірної України Дмитро Дорощук приєднується до португальського клубу Sporting Clube de Portugal", - йдеться у дописі.

Вихованець Нововолинської ДЮСШ Дмитро Дорощук грає на позиції лінійного і свого часу виступав за такі команди:ГК «Авіатор», ГК «Портовик», ГК «Апоель», ГК «ЗТР», ГК «Динамо-Минск». Тривалий час був лінійним гравцем ГК «Мотор» (Запоріжжя).

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Теги: гандбол, Волинь
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