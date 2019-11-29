Волинянин виступатиме за португальський гандбольний клуб
Сьогодні, 08:36
Уродженець Нововолинська, гандболіст Дмитро Дорощук поповнив лави португальської гандбольної команди Sporting Clube de Portugal.
Про це йдеться на сторінці «BS Sports Management».
"33-річний гравець гандбольного клубу чемпіонату України "Мотор" Запоріжжя та національної збірної України Дмитро Дорощук приєднується до португальського клубу Sporting Clube de Portugal", - йдеться у дописі.
Вихованець Нововолинської ДЮСШ Дмитро Дорощук грає на позиції лінійного і свого часу виступав за такі команди:ГК «Авіатор», ГК «Портовик», ГК «Апоель», ГК «ЗТР», ГК «Динамо-Минск». Тривалий час був лінійним гравцем ГК «Мотор» (Запоріжжя).
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Про це йдеться на сторінці «BS Sports Management».
"33-річний гравець гандбольного клубу чемпіонату України "Мотор" Запоріжжя та національної збірної України Дмитро Дорощук приєднується до португальського клубу Sporting Clube de Portugal", - йдеться у дописі.
Вихованець Нововолинської ДЮСШ Дмитро Дорощук грає на позиції лінійного і свого часу виступав за такі команди:ГК «Авіатор», ГК «Портовик», ГК «Апоель», ГК «ЗТР», ГК «Динамо-Минск». Тривалий час був лінійним гравцем ГК «Мотор» (Запоріжжя).
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