Волинські веслувальники завоювали на чемпіонаті України 16 медалей. ФОТО

Волинські спортсмени завоювали на чемпіонаті України 5 золотих, 2 срібних і 7 бронзових медалей.Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат 2004-2005 та 2006-2007 років народження, який проходив умісті Дніпро, завершився 21 серпня.Чемпіонат увінчався значними перемогами для наших спортсменів, аджеволинські веслувальники здобули 16 медалей: 7 золотих, 2 срібних та 7 бронзових.Золото вибороли:1) Роман Гончарук у каное-одиночці на дистанції 500 м серед старших юнаків та у каное-одиночці на 1000 м серед молодших юнаків.2) Василь Кімлайчук в каное-одиночці на 500 м серед молодших юнаків та у каное-одиночці на дистанції 1000 м серед старших юнаків.3) Максим Кушнєрук та Максим Примачук у каное-двійці на дистанції 500 м серед юнаків старшої вікової групи.4) Ілля Семенюк, Тимофій Мельничук, Олександр Шейко та Владислав Занюк у каное-четвірці на дистанції 200 м серед юнаків молодшої вікової групи.5) Анна Дудка у байдарці-одиночці на 3000 м серед дівчат старшої вікової групи.1) Максим Кушнєрук та Максим Примачук у каное-двійці на дистанції 1000 м серед старших юнаків.2) Василь Кімлайчук серед молодших юнаків у каное-одиночці на дистанції 2000 м.1) Олександра Турчин та Олександра Шворак серед дівчат молодшої вікової групи на дистанції 500 м у каное-двійці.2) Анна Дудка у байдарці-одиночці на 1000 м серед дівчат молодшої вікової групи.3) Назар Бензель, Дмитро Федорук, Данило Мирончук та Роман Телебей у каное-четвірці на 1000 м серед молодших юнаків.4) Роман Гончарук у старшій віковій групі у каное-одиночці на дистанції 200 м.5) Максим Вітовський у каное-одиночці на 200 м серед молодших юнаків.6) Софія Романович, Ангеліна Горова, Вікторія Семерак та Олександра Котік у байдарці-четвірці на дистанції 200 м серед дівчат молодшої вікової групи.7) Андрій Змієвський та Ілля Іллюх у каное-двійці на дистанції 2000 м серед юнаків старшої вікової групи.