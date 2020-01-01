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Волинські веслувальники завоювали на чемпіонаті України 16 медалей. ФОТО

Волинські веслувальники завоювали на чемпіонаті України 16 медалей. ФОТО
Волинські спортсмени завоювали на чемпіонаті України 5 золотих, 2 срібних і 7 бронзових медалей.

Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат 2004-2005 та 2006-2007 років народження, який проходив у
місті Дніпро, завершився 21 серпня.

Чемпіонат увінчався значними перемогами для наших спортсменів, адже
волинські веслувальники здобули 16 медалей: 7 золотих, 2 срібних та 7 бронзових.

Золото вибороли:
1) Роман Гончарук у каное-одиночці на дистанції 500 м серед старших юнаків та у каное-одиночці на 1000 м серед молодших юнаків.

2) Василь Кімлайчук в каное-одиночці на 500 м серед молодших юнаків та у каное-одиночці на дистанції 1000 м серед старших юнаків.

3) Максим Кушнєрук та Максим Примачук у каное-двійці на дистанції 500 м серед юнаків старшої вікової групи.

4) Ілля Семенюк, Тимофій Мельничук, Олександр Шейко та Владислав Занюк у каное-четвірці на дистанції 200 м серед юнаків молодшої вікової групи.

5) Анна Дудка у байдарці-одиночці на 3000 м серед дівчат старшої вікової групи.

Срібні медалі здобули:

1) Максим Кушнєрук та Максим Примачук у каное-двійці на дистанції 1000 м серед старших юнаків.

2) Василь Кімлайчук серед молодших юнаків у каное-одиночці на дистанції 2000 м.

Бронзовими призерами стали:

1) Олександра Турчин та Олександра Шворак серед дівчат молодшої вікової групи на дистанції 500 м у каное-двійці.

2) Анна Дудка у байдарці-одиночці на 1000 м серед дівчат молодшої вікової групи.

3) Назар Бензель, Дмитро Федорук, Данило Мирончук та Роман Телебей у каное-четвірці на 1000 м серед молодших юнаків.

4) Роман Гончарук у старшій віковій групі у каное-одиночці на дистанції 200 м.

5) Максим Вітовський у каное-одиночці на 200 м серед молодших юнаків.

6) Софія Романович, Ангеліна Горова, Вікторія Семерак та Олександра Котік у байдарці-четвірці на дистанції 200 м серед дівчат молодшої вікової групи.

7) Андрій Змієвський та Ілля Іллюх у каное-двійці на дистанції 2000 м серед юнаків старшої вікової групи.

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Теги: Волинь, спорт
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