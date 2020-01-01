У селі біля Луцька висадили сіянці дуба. ФОТО
Сьогодні, 02:15
У Волинському селекційно-насінневому центрі висадили сіянці дуба звичайного із закритою кореневою системою.
Про це йдеться на сторінці ВОУЛМГ.
Не зважаючи на те, що найбільш сприятливою для лісовідновлення в наших кліматичних умовах є весна, у Волинському селекційно-насінневому центрі не стоять на місці, а постійно шукають нові дієві способи для продуктивного вирощування лісу.
21 серпня тут висадили сіянці дуба звичайного з закритою кореневою системою. Таким садивним матеріалом можливо проводити садіння культур протягом усього вегетаційного періоду, тобто з березня по листопад.
"Садивний матеріал із закритою кореневою системою забезпечує високу приживлюваність навіть при висадці у літній період", – запевняє директор селекційного центру Тетяна Неводнічик.
Жінка стверджує таке, спираючись на багаторічний досвід підприємства у напрямку створення літніх культур. Зі слів Тетяни Леонідівни, літня посадка в вирощуванні культур дуба економить один рік, при цьому зменшується потреба у кількості доглядів за ними, так як після зрубу не допускається задерніння ґрунту на лісокультурній площі. Культури дуба створенні літньою посадкою переводяться у вкриті лісом землі зазвичай у 5-річному віці.
Посадку культур дуба звичайного таким садивним матеріалом лісоводи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства практикують уже з 2006 року. На сьогодні в області наявно вже близько сотні гектарів культур дуба, створених з використанням такого садивного матеріалу. Свого часу волинські культури, створені за такою технологією, високо оцінив Микола Гузь – завкафедри лісових культур та лісової селекції Львівського національного лісотехнічного університету України.
Садивний матеріал дуба звичайного з закритою кореневою системою в контейнерах – за французькою технологією – ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» вирощує з 2005 року. До речі, перші в Україні. Щорічний об’єм вирощування – 100-200 тисяч штук сіянців. Сіянці використовуються як для посадки культур, так і для проведення доповнень та ремонтів культур.
Вирощені сіянці використовуються в основному лісогосподарськими підприємствами Волині, хоча в окремі роки волиняни ділись сіянцями і з лісоводами сусідніх областей Львівської та Хмельницької.
На сьогодні тисячі сіянців дуба звичайного, вирощених в селекційному центрі, уже очікують лісоводів області для того, щоб вони поселили їх у лісових масивах.
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Про це йдеться на сторінці ВОУЛМГ.
Не зважаючи на те, що найбільш сприятливою для лісовідновлення в наших кліматичних умовах є весна, у Волинському селекційно-насінневому центрі не стоять на місці, а постійно шукають нові дієві способи для продуктивного вирощування лісу.
21 серпня тут висадили сіянці дуба звичайного з закритою кореневою системою. Таким садивним матеріалом можливо проводити садіння культур протягом усього вегетаційного періоду, тобто з березня по листопад.
"Садивний матеріал із закритою кореневою системою забезпечує високу приживлюваність навіть при висадці у літній період", – запевняє директор селекційного центру Тетяна Неводнічик.
Жінка стверджує таке, спираючись на багаторічний досвід підприємства у напрямку створення літніх культур. Зі слів Тетяни Леонідівни, літня посадка в вирощуванні культур дуба економить один рік, при цьому зменшується потреба у кількості доглядів за ними, так як після зрубу не допускається задерніння ґрунту на лісокультурній площі. Культури дуба створенні літньою посадкою переводяться у вкриті лісом землі зазвичай у 5-річному віці.
Посадку культур дуба звичайного таким садивним матеріалом лісоводи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства практикують уже з 2006 року. На сьогодні в області наявно вже близько сотні гектарів культур дуба, створених з використанням такого садивного матеріалу. Свого часу волинські культури, створені за такою технологією, високо оцінив Микола Гузь – завкафедри лісових культур та лісової селекції Львівського національного лісотехнічного університету України.
Садивний матеріал дуба звичайного з закритою кореневою системою в контейнерах – за французькою технологією – ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» вирощує з 2005 року. До речі, перші в Україні. Щорічний об’єм вирощування – 100-200 тисяч штук сіянців. Сіянці використовуються як для посадки культур, так і для проведення доповнень та ремонтів культур.
Вирощені сіянці використовуються в основному лісогосподарськими підприємствами Волині, хоча в окремі роки волиняни ділись сіянцями і з лісоводами сусідніх областей Львівської та Хмельницької.
На сьогодні тисячі сіянців дуба звичайного, вирощених в селекційному центрі, уже очікують лісоводів області для того, щоб вони поселили їх у лісових масивах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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