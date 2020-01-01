Молитва за Україну: 6-річний луцький блогер записав відео до Дня Незалежності

Тадей Третяк записав зворушливе відео з нагоди прийдешнього Дня Незалежності України.



Маленький лучанин записав відео "Молитва за країну", яке опублікував на своєму ютуб-каналі.



"Сьогодні, до свята Дня Незалежності України, хочемо презентувати нове відео "Молитва за країну". Допоки ми матимемо віру, наша країна буде існувати! Ми українці, хороша та сильна нація! З Днем Незалежності, країно!", - йдеться у дописі під відео.







Третяк Тадей - маленький, 6 річний блогер. Разом з мамою знімає багато цікавих відео для батьків та дітей. На каналі юного блогера вже є декілька відеозакликів - цикл відео, де Тадей розповідає чим зайнятися на карантині, цикл відео про техніку безпеки, розіграші та челенжді.



Нагадаємо,



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