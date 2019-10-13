Відсьогодні українсько-білоруський кордон охоронятимуть у посиленому режимі





Посилений режим буде діяти у період з 22 по 25 серпня, про це повідомляє



Зазначається, що посилений режим необхідний для забезпечення високого рівня прикордонної безпеки, зменшення загроз військового та терористичного характеру.



“Для посилення безпеки та забезпечення правопорядку як в пунктах пропуску, так і поза ними ДПСУ провела спільно з взаємодіючими органами та структурами комплекс додаткових заходів для забезпечення постійної готовності резервів”, – додали у відомстві.



Крім того, на пунктах пропуску та КПВВ збільшать кількість додаткових нарядів для проведення посиленої перевірки осіб, які прямують як в Україну, так і з її території.



“Для забезпечення безпеки на кордоні, ритмічного пропуску осіб через держрубіж, КПВВ на адмінмежі та лінії розмежування збільшено кількість додаткових нарядів, в тому числі і кінологів зі службовими собаками, які проводять посилену перевірку осіб, котрі прямують як на в’їзд, так і на виїзд з країни”, – додали у відомстві.



Нагадаємо, довжина українсько-білоруської ділянки кордону становить 1084 км. Відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна прикордонна служба України переходить на посилений режим несення служби напередодні святкування Дня Незалежності.Посилений режим буде діяти у період з 22 по 25 серпня, про це повідомляє Новинарня , посилаючись на пресслужбу МВС.Зазначається, що посилений режим необхідний для забезпечення високого рівня прикордонної безпеки, зменшення загроз військового та терористичного характеру.“Для посилення безпеки та забезпечення правопорядку як в пунктах пропуску, так і поза ними ДПСУ провела спільно з взаємодіючими органами та структурами комплекс додаткових заходів для забезпечення постійної готовності резервів”, – додали у відомстві.Крім того, на пунктах пропуску та КПВВ збільшать кількість додаткових нарядів для проведення посиленої перевірки осіб, які прямують як в Україну, так і з її території.“Для забезпечення безпеки на кордоні, ритмічного пропуску осіб через держрубіж, КПВВ на адмінмежі та лінії розмежування збільшено кількість додаткових нарядів, в тому числі і кінологів зі службовими собаками, які проводять посилену перевірку осіб, котрі прямують як на в’їзд, так і на виїзд з країни”, – додали у відомстві.Нагадаємо, довжина українсько-білоруської ділянки кордону становить 1084 км. Відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.

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