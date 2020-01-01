Уряд США виділив Україні понад 18 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19





Про це повідомляє



"США через Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надають допомогу Україні на суму приблизно 18,3 млн доларів", – йдеться в оприлюдненому повідомленні.



При цьому в установі зазначають, що ці кошти спрямовані на поліпшення можливостей місцевих закладів охорони здоров'я у наданні допомоги хворим та боротьбі з подальшим поширенням COVID-19. Також надана допомога має пом'якшити соціально-економічні наслідки спалаху захворювання, зокрема, для мешканців сходу України.



При цьому загалом від початку пандемії Сполучені Штати виділили країнам, а також міжнародним і неурядовим організаціям світу понад 1,6 мільярда доларів на надзвичайну медичну, гуманітарну й економічну допомогу.



Зокрема, серед пострадянських країн Білорусь отримала 1,7 мільйона доларів, Казахстан – понад 3,1 мільйона доларів, Киргизстан – понад 3 мільйони доларів, Таджикистан – близько 866 тисяч доларів, Туркменістан – близько 920 тисяч доларів, Узбекистан – близько 3,9 мільйона доларів, Вірменія – понад 4 мільйони доларів, Азербайджан – понад 5 мільйонів доларів, Грузія – понад 3,3 мільйона доларів, Молдова – майже 2,2 мільйона доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку пандемії для подолання коронавірусної інфекції уряд Сполучених Штатів виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу на загальну суму 18,3 мільйона доларів.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на пресслужбу Державного департаменту США."США через Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надають допомогу Україні на суму приблизно 18,3 млн доларів", – йдеться в оприлюдненому повідомленні.При цьому в установі зазначають, що ці кошти спрямовані на поліпшення можливостей місцевих закладів охорони здоров'я у наданні допомоги хворим та боротьбі з подальшим поширенням COVID-19. Також надана допомога має пом'якшити соціально-економічні наслідки спалаху захворювання, зокрема, для мешканців сходу України.При цьому загалом від початку пандемії Сполучені Штати виділили країнам, а також міжнародним і неурядовим організаціям світу понад 1,6 мільярда доларів на надзвичайну медичну, гуманітарну й економічну допомогу.Зокрема, серед пострадянських країн Білорусь отримала 1,7 мільйона доларів, Казахстан – понад 3,1 мільйона доларів, Киргизстан – понад 3 мільйони доларів, Таджикистан – близько 866 тисяч доларів, Туркменістан – близько 920 тисяч доларів, Узбекистан – близько 3,9 мільйона доларів, Вірменія – понад 4 мільйони доларів, Азербайджан – понад 5 мільйонів доларів, Грузія – понад 3,3 мільйона доларів, Молдова – майже 2,2 мільйона доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію