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Уряд США виділив Україні понад 18 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Уряд США виділив Україні понад 18 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19
Від початку пандемії для подолання коронавірусної інфекції уряд Сполучених Штатів виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу на загальну суму 18,3 мільйона доларів.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Державного департаменту США.

"США через Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надають допомогу Україні на суму приблизно 18,3 млн доларів", – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

При цьому в установі зазначають, що ці кошти спрямовані на поліпшення можливостей місцевих закладів охорони здоров'я у наданні допомоги хворим та боротьбі з подальшим поширенням COVID-19. Також надана допомога має пом'якшити соціально-економічні наслідки спалаху захворювання, зокрема, для мешканців сходу України.

При цьому загалом від початку пандемії Сполучені Штати виділили країнам, а також міжнародним і неурядовим організаціям світу понад 1,6 мільярда доларів на надзвичайну медичну, гуманітарну й економічну допомогу.

Зокрема, серед пострадянських країн Білорусь отримала 1,7 мільйона доларів, Казахстан – понад 3,1 мільйона доларів, Киргизстан – понад 3 мільйони доларів, Таджикистан – близько 866 тисяч доларів, Туркменістан – близько 920 тисяч доларів, Узбекистан – близько 3,9 мільйона доларів, Вірменія – понад 4 мільйони доларів, Азербайджан – понад 5 мільйонів доларів, Грузія – понад 3,3 мільйона доларів, Молдова – майже 2,2 мільйона доларів.

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Теги: коронавірус, США, Україна
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