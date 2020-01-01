Вперше в Україні: на Волині у газові труби запустили водень. ФОТО
Сьогодні, 07:27
Волинь увійшла до п'ятірки областей, де провели експеримент із запуску "зеленого" водню в газорозподільчу систему.
Про це повідомляють у АТ "Волиньгаз".
Крім Волині “зелений” водень на навчально-тренувальних полігонах запустили у Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Харківській областях.
17 працівників компанії «Волиньгаз» пройшли навчання та атестацію з цього виду робіт.
На тестовому майданчику в місті Рожище Волинської області фахівці АТ «Волиньгаз» облаштували дослідний макет системи газопостачання.
Підготовка до випробування «зеленого» чистого водню тривала 4 місяці.
Суть експерименту полягає в застосуванні водню, як альтернативного енергетичного ресурсу для функціонування регіональної газорозподільної мережі. На спеціально відведеному полігоні АТ «Волиньгаз» в місті Рожище 20 серпня 2020 пройшли статисні випробування газових мереж, в ході яких вдалося досягнути заповнення експериментального відрізку трубопроводу на рівні - 99% концентрації водню.
Спеціалісти вважають, що водень - енергоносій майбутнього, а Україна має великі шанси стати одним з найбільших експортерів Н2 в Європі.
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Про це повідомляють у АТ "Волиньгаз".
Крім Волині “зелений” водень на навчально-тренувальних полігонах запустили у Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Харківській областях.
17 працівників компанії «Волиньгаз» пройшли навчання та атестацію з цього виду робіт.
На тестовому майданчику в місті Рожище Волинської області фахівці АТ «Волиньгаз» облаштували дослідний макет системи газопостачання.
Підготовка до випробування «зеленого» чистого водню тривала 4 місяці.
Суть експерименту полягає в застосуванні водню, як альтернативного енергетичного ресурсу для функціонування регіональної газорозподільної мережі. На спеціально відведеному полігоні АТ «Волиньгаз» в місті Рожище 20 серпня 2020 пройшли статисні випробування газових мереж, в ході яких вдалося досягнути заповнення експериментального відрізку трубопроводу на рівні - 99% концентрації водню.
Спеціалісти вважають, що водень - енергоносій майбутнього, а Україна має великі шанси стати одним з найбільших експортерів Н2 в Європі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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