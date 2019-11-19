вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході

Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході
Волинська волонтерка Вікторія Дзидз просить допомогти зібрати продукти українським захисникам, які перебувають у зоні ООС.

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

23-25 серпня волонтери планують поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить Сергій Добродомов, відомий за позивним «Дед Волинь».

«Скоро День Незалежності України, я думаю, що нашим хлопцям буде дуже приємно, коли нація, яку вони захищають передасть гостиці з частинкою своєї любові», – йдеться у повідомленні Вікторії.

Список продуктів, які необхідно зібрати:

- Чай (чорний, в пакетиках без домішок);
- Кава;
- Крупи;
- Тушонки;
- Каші з м’ясом;
- Печиво;
- Цукерки;
- Смаколики з дому;
- Засоби гігієни;
- Шкарпетки;
- Малина;
- Часник;
- Огірки;

Продукти харчування та іншу допомогу можна приносити на Північний ринок, магазин 159. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном +38 (050) 564 39 33 Вікторія.

Волонтери також повідомляють, що є нагальна потреба у пальному. Відтак усі охочі можуть долучитися і допомогти фінансово. Кошти можна переказувати на картку 5457 0822 2084 5312 Наталія Єпіфанович.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, бійці, схід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході
Сьогодні, 10:54
У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»
Сьогодні, 10:32
Порушення карантину: на Волині поліцейські склали 935 протоколів та відкрили 7 кримінальних проваджень
Сьогодні, 10:08
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 22 серпня
Сьогодні, 09:48
Черговий антирекорд: в Україні – 2 328 нових випадків коронавірусу, на Волині – 63
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС «Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС
09 липень, 15:42
«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори «Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
17 квітень, 13:20
Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО
07 квітень, 20:42
Волинянка пече печиво для бійців на передову і закликає небайдужих долучитись Волинянка пече печиво для бійців на передову і закликає небайдужих долучитись
19 листопад, 2019, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході
Сьогодні, 10:54
 0
У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»
Сьогодні, 10:32
 0
Порушення карантину: на Волині поліцейські склали 935 протоколів та відкрили 7 кримінальних проваджень
Сьогодні, 10:08
 0
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 22 серпня
Сьогодні, 09:48
 0
Черговий антирекорд: в Україні – 2 328 нових випадків коронавірусу, на Волині – 63
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8