Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході





Про це інформують на сайті



23-25 серпня волонтери планують поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить Сергій Добродомов, відомий за позивним «Дед Волинь».



«Скоро День Незалежності України, я думаю, що нашим хлопцям буде дуже приємно, коли нація, яку вони захищають передасть гостиці з частинкою своєї любові», – йдеться у повідомленні Вікторії.



Список продуктів, які необхідно зібрати:



- Чай (чорний, в пакетиках без домішок);

- Кава;

- Крупи;

- Тушонки;

- Каші з м’ясом;

- Печиво;

- Цукерки;

- Смаколики з дому;

- Засоби гігієни;

- Шкарпетки;

- Малина;

- Часник;

- Огірки;



Продукти харчування та іншу допомогу можна приносити на Північний ринок, магазин 159. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном +38 (050) 564 39 33 Вікторія.



Волонтери також повідомляють, що є нагальна потреба у пальному. Відтак усі охочі можуть долучитися і допомогти фінансово. Кошти можна переказувати на картку 5457 0822 2084 5312 Наталія Єпіфанович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська волонтерка Вікторія Дзидз просить допомогти зібрати продукти українським захисникам, які перебувають у зоні ООС.Про це інформують на сайті Боратинської громади 23-25 серпня волонтери планують поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить, відомий за позивним «Дед Волинь».«Скоро День Незалежності України, я думаю, що нашим хлопцям буде дуже приємно, коли нація, яку вони захищають передасть гостиці з частинкою своєї любові», – йдеться у повідомленні Вікторії.Список продуктів, які необхідно зібрати:- Чай (чорний, в пакетиках без домішок);- Кава;- Крупи;- Тушонки;- Каші з м’ясом;- Печиво;- Цукерки;- Смаколики з дому;- Засоби гігієни;- Шкарпетки;- Малина;- Часник;- Огірки;Продукти харчування та іншу допомогу можна приносити на Північний ринок, магазин 159. За детальною інформацією звертайтеся за телефономВолонтери також повідомляють, що є нагальна потреба у пальному. Відтак усі охочі можуть долучитися і допомогти фінансово. Кошти можна переказувати на картку

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