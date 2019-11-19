Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході
Сьогодні, 10:54
Волинська волонтерка Вікторія Дзидз просить допомогти зібрати продукти українським захисникам, які перебувають у зоні ООС.
Про це інформують на сайті Боратинської громади.
23-25 серпня волонтери планують поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить Сергій Добродомов, відомий за позивним «Дед Волинь».
«Скоро День Незалежності України, я думаю, що нашим хлопцям буде дуже приємно, коли нація, яку вони захищають передасть гостиці з частинкою своєї любові», – йдеться у повідомленні Вікторії.
Список продуктів, які необхідно зібрати:
- Чай (чорний, в пакетиках без домішок);
- Кава;
- Крупи;
- Тушонки;
- Каші з м’ясом;
- Печиво;
- Цукерки;
- Смаколики з дому;
- Засоби гігієни;
- Шкарпетки;
- Малина;
- Часник;
- Огірки;
Продукти харчування та іншу допомогу можна приносити на Північний ринок, магазин 159. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном +38 (050) 564 39 33 Вікторія.
Волонтери також повідомляють, що є нагальна потреба у пальному. Відтак усі охочі можуть долучитися і допомогти фінансово. Кошти можна переказувати на картку 5457 0822 2084 5312 Наталія Єпіфанович.
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Про це інформують на сайті Боратинської громади.
23-25 серпня волонтери планують поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить Сергій Добродомов, відомий за позивним «Дед Волинь».
«Скоро День Незалежності України, я думаю, що нашим хлопцям буде дуже приємно, коли нація, яку вони захищають передасть гостиці з частинкою своєї любові», – йдеться у повідомленні Вікторії.
Список продуктів, які необхідно зібрати:
- Чай (чорний, в пакетиках без домішок);
- Кава;
- Крупи;
- Тушонки;
- Каші з м’ясом;
- Печиво;
- Цукерки;
- Смаколики з дому;
- Засоби гігієни;
- Шкарпетки;
- Малина;
- Часник;
- Огірки;
Продукти харчування та іншу допомогу можна приносити на Північний ринок, магазин 159. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном +38 (050) 564 39 33 Вікторія.
Волонтери також повідомляють, що є нагальна потреба у пальному. Відтак усі охочі можуть долучитися і допомогти фінансово. Кошти можна переказувати на картку 5457 0822 2084 5312 Наталія Єпіфанович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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