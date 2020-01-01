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Порушення карантину: на Волині поліцейські склали 935 протоколів та відкрили 7 кримінальних проваджень

Порушення карантину: на Волині поліцейські склали 935 протоколів та відкрили 7 кримінальних проваджень
Поліцейські відкрили 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів, з них 7 - на Волині.

Про це інформують на сайті Нацполіції.

Також із початку введення Кабінетом Міністрів України карантинних обмежень поліцейські склали на порушників 23 753 адміністративні протоколи.

На території держави тривають заходи із запобігання поширення коронавірусної інфекції. Відтак до забезпечення таких заходів залучили 15 тисяч правоохоронців, із яких 13 200 - співробітники Національної поліції України.

Поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки та порядку на вулицях населених пунктів, дорогах та автомагістралях, здійснюють охорону осередків захворювання та медичних закладів, де на лікуванні перебувають пацієнти, хворі на Covid-19.

Окрім того, правоохоронці залучаються до несення служби на карантинних контрольно-пропускних постах для вжиття заходів із запобігання поширенню коронавірусу. Щодоби проводиться близько 1000 рейдів, за результатами яких правоохоронці складають в середньому 350 адміністративних протоколів щодня.

Порушення карантину: на Волині поліцейські склали 935 протоколів та відкрили 7 кримінальних проваджень

Всього від початку введення обмежувальних заходів поліцейські склали 23 753 адміністративних протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, на Волині - 935 протоколів.

Найбільше адмінпротоколів склали у Дніпропетровській області (3094), Києві (2675), Харківській (2255), Львівській (1670) та Одеській областях (1414).

Порушення карантину: на Волині поліцейські склали 935 протоколів та відкрили 7 кримінальних проваджень

Серед них – 5235 адмінпротоколів склали на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 2504 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 1996 – на водіїв транспортних засобів, 847 – керівників підприємств, установ та 533 протоколи – на керівників, працівників та відвідувачів нічних розважальних закладів.

Окрім того, 2640 адмінпротоколів склали за порушення карантинних правил щодо самоізоляції.

Також відкрили 226 кримінальних проваджень. З них 114 – за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Найбільше порушень згідно зі ст. 325 ККУ виявлено у Дніпропетровській (19 проваджень), Харківській (12), Закарпатській областях (8) та у Києві (7).


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Теги: карантин, порушення, адмінпротокол, кримінальне провадження, поліція
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