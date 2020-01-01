Черговий антирекорд: в Україні – 2 328 нових випадків коронавірусу, на Волині – 63





Про це свідчать дані



За добу в Україні одужали 657 осіб, померли 37.



Загалом від початку епідемії від COVID-19 одужали 51 735 осіб, померли - 2 244.



Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу лабораторно підтвердили в Харківській області - 291, Одеській - 210, Чернівецькій - 208, Тернопільській - 206.



У Києві за добу - 179 нових випадків.



На Волині за добу зареєстрували 63 нових випадки захворювання на коронавірус.

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