Черговий антирекорд: в Україні – 2 328 нових випадків коронавірусу, на Волині – 63
Сьогодні, 09:20
За добу в Україні зафіксували 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадків.
Про це свідчать дані Системи моніторингу РНБО.
За добу в Україні одужали 657 осіб, померли 37.
Загалом від початку епідемії від COVID-19 одужали 51 735 осіб, померли - 2 244.
Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу лабораторно підтвердили в Харківській області - 291, Одеській - 210, Чернівецькій - 208, Тернопільській - 206.
У Києві за добу - 179 нових випадків.
На Волині за добу зареєстрували 63 нових випадки захворювання на коронавірус.
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Про це свідчать дані Системи моніторингу РНБО.
За добу в Україні одужали 657 осіб, померли 37.
Загалом від початку епідемії від COVID-19 одужали 51 735 осіб, померли - 2 244.
Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу лабораторно підтвердили в Харківській області - 291, Одеській - 210, Чернівецькій - 208, Тернопільській - 206.
У Києві за добу - 179 нових випадків.
На Волині за добу зареєстрували 63 нових випадки захворювання на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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