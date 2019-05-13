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Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО

Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
У Володимир-Волинській дитячій бібліотеці провели майстер-клас для дітей з виготовлення сувенірів на патріотичну тематику до Дня Незалежності України.

Відтворені дитячими руками квіти жовто-блакитного кольору волонтери передадуть бійцям на передову, інофрмують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Діти мали нагоду цікаво та корисно провести час, навчаючись виготовляти дуже прості і разом з тим гарні “квіткові” вироби з картону та стрічок. Майстер-клас з виготовлення сувенірів провела бібліотекар Марія Бардась.

Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО

Захід із символічною назвою “Квітуча моя Україна” спрямований на залучення дітей до вивчення національної культури і духовності. Маленькі володимирчани ознайомились і закріпили знання походження українського народу та його символіки, героїчного минулого країни.

Жовто-блакитні вироби своїми руками створювали юні відвідувачі бібліотеки, які навчаються у різних школах міста. Діти підійшли до завдання дуже відповідально і менш ніж за годину підготували гарні сувеніри, а також написали вітання захисникам.

Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО

За словами бібліотекаря Тетяни Островської, вироби передадуть волонтерам, які відвезуть їх військовим на передову. Організатори та учасники заходу сподіваються, що бійці, отримавши подарунки, хоч на мить забудуть про окопи та згадають про рідні уквітчані землі Волині.

Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, школярі, сувеніри, бійці, передова
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