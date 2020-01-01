Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 22 серпня
Сьогодні, 09:48
За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 58 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Ківерцівського району).
Про це інформують у Волинській облдержадміністрації.
Нові випадки виявлили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 6, Маневицький район – 12, Горохівський район – 8, Володимир - Волинський район – 5, Ківерцівський район – 4, м.Нововолинськ – 2, Любешівський район – 2, Шацький район – 2, Ковельський район – 1, Любомльський район –1, Рожищенський район - 1.
Загалом станом на 22 серпня в області зареєстрували 5052 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3656 осіб. 109 випадків хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1306 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 538 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 284 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 91
• Володимир-Волинський район – 352 ( т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 242 (в тому числі 2 летальних)
• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 514 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 434 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 67
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 263 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 67 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 36 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 29714 осіб, в тому числі за останню добу обстежили 368 осіб.
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Про це інформують у Волинській облдержадміністрації.
Нові випадки виявлили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 6, Маневицький район – 12, Горохівський район – 8, Володимир - Волинський район – 5, Ківерцівський район – 4, м.Нововолинськ – 2, Любешівський район – 2, Шацький район – 2, Ковельський район – 1, Любомльський район –1, Рожищенський район - 1.
Загалом станом на 22 серпня в області зареєстрували 5052 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3656 осіб. 109 випадків хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1306 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 538 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 284 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 91
• Володимир-Волинський район – 352 ( т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 242 (в тому числі 2 летальних)
• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 514 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 434 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 67
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 263 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 67 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 36 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 29714 осіб, в тому числі за останню добу обстежили 368 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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