Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 22 серпня





Про це інформують у



Нові випадки виявлили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 6, Маневицький район – 12, Горохівський район – 8, Володимир - Волинський район – 5, Ківерцівський район – 4, м.Нововолинськ – 2, Любешівський район – 2, Шацький район – 2, Ковельський район – 1, Любомльський район –1, Рожищенський район - 1.



Загалом станом на 22 серпня в області зареєстрували 5052 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3656 осіб. 109 випадків хвороби завершились летально.



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 1306 (в т.ч. 26 летальних)

• Луцький район – 538 (в т.ч. 6 летальних)

• м. Нововолинськ – 284 ( т.ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 91

• Володимир-Волинський район – 352 ( т.ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 242 (в тому числі 2 летальних)

• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)

• Ківерцівський район – 514 ( в т.ч. 14 летальних)

• Ковельський район – 434 (в тому числі 11 летальних)

• Локачинський район – 53

• Любомльський район – 67

• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)

• Маневицький район – 263 ( в тому числі 7 летальних)

• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)

• Рожищенський район – 67 (в тому числі 2 летальних)

• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)

• Шацький район – 36 (в тому числі 1 летальний)



За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 29714 осіб, в тому числі за останню добу обстежили 368 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 58 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Ківерцівського району).Про це інформують у Волинській облдержадміністрації Нові випадки виявлили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 6, Маневицький район – 12, Горохівський район – 8, Володимир - Волинський район – 5, Ківерцівський район – 4, м.Нововолинськ – 2, Любешівський район – 2, Шацький район – 2, Ковельський район – 1, Любомльський район –1, Рожищенський район - 1.Загалом станом на 22 серпня в області зареєстрували 5052 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 3656 осіб. 109 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1306 (в т.ч. 26 летальних)• Луцький район – 538 (в т.ч. 6 летальних)• м. Нововолинськ – 284 ( т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 91• Володимир-Волинський район – 352 ( т.ч. 6 летальних)• Горохівський район – 242 (в тому числі 2 летальних)• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 514 ( в т.ч. 14 летальних)• Ковельський район – 434 (в тому числі 11 летальних)• Локачинський район – 53• Любомльський район – 67• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 263 ( в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)• Рожищенський район – 67 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 36 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 29714 осіб, в тому числі за останню добу обстежили 368 осіб.

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