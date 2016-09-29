У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України





Відтак, у Підгайцівській ОТГ покладанням квітів вшанували полеглих борців за волю та незалежність України, серед яких були й вихідці з сіл громади. Про це інформують



За створення власної української держави проливали кров різні покоління українців. Героїв національно-визвольних змагань на теренах Підгайцівської громади увічнили пам’ятними знаками.



У заході з нагоди Дня Незалежності України взяли участь Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, депутати, працівники Підгайцівської сільської ради та установ громади.





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