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У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України

У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України
Карантинні обмеження не дозволяють зустріти чергову річницю Незалежності України масовим святкуванням із залученням громадськості.

Відтак, у Підгайцівській ОТГ покладанням квітів вшанували полеглих борців за волю та незалежність України, серед яких були й вихідці з сіл громади. Про це інформують на сайті громади.

За створення власної української держави проливали кров різні покоління українців. Героїв національно-визвольних змагань на теренах Підгайцівської громади увічнили пам’ятними знаками.

У заході з нагоди Дня Незалежності України взяли участь Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, депутати, працівники Підгайцівської сільської ради та установ громади.

У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України
У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України
У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України
У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України
У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України

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Теги: Підгайцівська ОТГ, вшанування, квіти, борці за незалежність
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