«Тепла оселя»: на Волині міськрада відшкодує частину кредиту ОСББ на утеплення будинку





Про це інформують на



Вже готують пакет документів на відшкодування Фондом кредиту на утеплення будинку, заміну покрівлі, вхідних дверей, вікон в під’їздах.



Заступник міського голови Олександр Громик зустрівся із керівником ОСББ «Довіра» Ольгою Проховчук. Вони обговорили план та умови подальшої співпраці. Зокрема, Нововолинська міська рада в рамках програми «Тепла оселя» у 2021 році компенсує частину витрат за цей кредит (приблизно 190 тис. грн).



«Була попередня домовленість, що в разі затвердження заявки ОСББ «Довіра» у Фонді енергоефективності, Нововолинська міська рада також прийме заявку на участь цього ОСББ у міській програмі «Тепла оселя», – зазначив Олександр Громик.



Ремонтні роботи планують розпочати із наступного тижня, а завершити до початку жовтня.



До слова, ОСББ «Довіра» вже має досвід роботи із залучення кредитних коштів на встановлення індивідуального теплового пункту у своєму будинку. Це дало можливість жителям економити енергоносії та здешевити вартість комунальних платежів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Довіра» у Нововолинську вирішило скористатися програмою державного Фонду енергоефективності та міською програмою «Тепла оселя», яку ухвалили на засіданні виконкому 20 серпня 2020 року.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.Вже готують пакет документів на відшкодування Фондом кредиту на утеплення будинку, заміну покрівлі, вхідних дверей, вікон в під’їздах.Заступник міського головизустрівся із керівником ОСББ «Довіра». Вони обговорили план та умови подальшої співпраці. Зокрема, Нововолинська міська рада в рамках програми «Тепла оселя» у 2021 році компенсує частину витрат за цей кредит (приблизно 190 тис. грн).«Була попередня домовленість, що в разі затвердження заявки ОСББ «Довіра» у Фонді енергоефективності, Нововолинська міська рада також прийме заявку на участь цього ОСББ у міській програмі «Тепла оселя», – зазначив Олександр Громик.Ремонтні роботи планують розпочати із наступного тижня, а завершити до початку жовтня.До слова, ОСББ «Довіра» вже має досвід роботи із залучення кредитних коштів на встановлення індивідуального теплового пункту у своєму будинку. Це дало можливість жителям економити енергоносії та здешевити вартість комунальних платежів.

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