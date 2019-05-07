«Мої творчі береги – це Лучеськ»: Василя Зінкевича нагородили орденом Ярослава Мудрого IV ступеня

Василя Зінкевича нагородили орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.



Відзнаку вручили під час урочистостей до Дня Незалежності України у Луцьку, йдеться в сюжеті



Указ про відзначення артиста орденом президент підписав ще 27 червня. Відзнаку Василь Зінкевич отримав 21 серпня.



1 травня співаку виповнилося 75 років. Суспільному Василь Зінкевич розповів: нині більшість часу проводить у Києві. До Луцька приїхав виступити на урочистостях до Дня Незалежності України «Земле моя, найкраща і єдина», які 21 серпня відбулися на Київському майдані у Луцьку.



Василь Зінкевич розповів, що готує новий творчий звіт – масштабну програму, до якої залучить понад 300 артистів. Представить її у кожному обласному центрі України і за кордоном.



"Я в Києві багато буваю, бо готую нову програму, яка називається "Українська пісня єднає світ", її представимо у 5-ти країнах Європи: Іспанія, Італія, Франції, Австрії, у Німеччині. Презентація у нас буде у Мюнхені".



На Волинь, каже Василь Зінкевич, приїздить за натхненням.



"Мої творчі береги – це Лучеськ. Я сюди приїжджаю, коли стомлююся. Я знаходжу саме те, що мені потрібно. Я – волинянин. Не так далеко я народився від Острога. Я вважаю себе класичним волинянином", - каже народний артист України.



Василь Зінкевич - український співак, народний артист України, засновник легендарного ансамблю "Світязь". З 1985 року Зінкевич вже Народний артист - на той час в скарбничку української музики він вніс чимало популярних пісень: "Ясні зорі", "Кличу тебе", "Забудь печаль", "Сонце в небі", "Скрипка грає", "Хай щастить", "Тече вода", "Музика", "Ніби вчора", "Крізь літа". У 1994 році співак став лауреатом Шевченківської премії, у 2009 році удостоєний звання Герой України.



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