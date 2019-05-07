вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Мої творчі береги – це Лучеськ»: Василя Зінкевича нагородили орденом Ярослава Мудрого IV ступеня

«Мої творчі береги – це Лучеськ»: Василя Зінкевича нагородили орденом Ярослава Мудрого IV ступеня
Співака з Волині, народного артиста України Василя Зінкевича нагородили орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Відзнаку вручили під час урочистостей до Дня Незалежності України у Луцьку, йдеться в сюжеті Суспільного.

Указ про відзначення артиста орденом президент підписав ще 27 червня. Відзнаку Василь Зінкевич отримав 21 серпня.

1 травня співаку виповнилося 75 років. Суспільному Василь Зінкевич розповів: нині більшість часу проводить у Києві. До Луцька приїхав виступити на урочистостях до Дня Незалежності України «Земле моя, найкраща і єдина», які 21 серпня відбулися на Київському майдані у Луцьку.

Василь Зінкевич розповів, що готує новий творчий звіт – масштабну програму, до якої залучить понад 300 артистів. Представить її у кожному обласному центрі України і за кордоном.

"Я в Києві багато буваю, бо готую нову програму, яка називається "Українська пісня єднає світ", її представимо у 5-ти країнах Європи: Іспанія, Італія, Франції, Австрії, у Німеччині. Презентація у нас буде у Мюнхені".

На Волинь, каже Василь Зінкевич, приїздить за натхненням.

"Мої творчі береги – це Лучеськ. Я сюди приїжджаю, коли стомлююся. Я знаходжу саме те, що мені потрібно. Я – волинянин. Не так далеко я народився від Острога. Я вважаю себе класичним волинянином", - каже народний артист України.

Василь Зінкевич - український співак, народний артист України, засновник легендарного ансамблю "Світязь". З 1985 року Зінкевич вже Народний артист - на той час в скарбничку української музики він вніс чимало популярних пісень: "Ясні зорі", "Кличу тебе", "Забудь печаль", "Сонце в небі", "Скрипка грає", "Хай щастить", "Тече вода", "Музика", "Ніби вчора", "Крізь літа". У 1994 році співак став лауреатом Шевченківської премії, у 2009 році удостоєний звання Герой України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Василь Зінкевич, орден, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ось у кого потрібно вчитись патріотизму , порядності та людської гідності!
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі мотоцикліст не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
«Мої творчі береги – це Лучеськ»: Василя Зінкевича нагородили орденом Ярослава Мудрого IV ступеня
Сьогодні, 11:57
«Тепла оселя»: на Волині міськрада відшкодує частину кредиту ОСББ на утеплення будинку
Сьогодні, 11:20
Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході
Сьогодні, 10:54
У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО
12 травень, 07:38
«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою «За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою
03 травень, 21:39
Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО
07 травень, 2019, 18:42
Президент нагородив українських моряків, які перебувають в полоні Росії Президент нагородив українських моряків, які перебувають в полоні Росії
06 квітень, 2019, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі мотоцикліст не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
 0
«Мої творчі береги – це Лучеськ»: Василя Зінкевича нагородили орденом Ярослава Мудрого IV ступеня
Сьогодні, 11:57
 0
«Тепла оселя»: на Волині міськрада відшкодує частину кредиту ОСББ на утеплення будинку
Сьогодні, 11:20
 0
Волинські волонтери збирають допомогу для бійців на Сході
Сьогодні, 10:54
 0
У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8