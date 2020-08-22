Пішов у магазин і не повернувся: на Одещині в ставку потонув 8-річний хлопчик
Сьогодні, 12:41
В Одесі у Білгород-Дністровському районі мертвим у ставку знайшли 8-річного хлопчика, який був зниклим безвісти.
За інформацією поліції, 20 серпня близько 17.00 дитина вийшла з дому до магазину і не повернулась, пишуть Факти.
Вже 21 серпня о 13.30 до правоохоронців надійшов дзвінок, що на березі місцевого ставка знайшли взуття дитини. Однак під час пошукових робіт водолази не виявили тіло хлопчика.
22 серпня о 7.45 місцеві жителі знайшли у ставку тіло дитини. Наразі з’ясовуються всі обставини події.
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За інформацією поліції, 20 серпня близько 17.00 дитина вийшла з дому до магазину і не повернулась, пишуть Факти.
Вже 21 серпня о 13.30 до правоохоронців надійшов дзвінок, що на березі місцевого ставка знайшли взуття дитини. Однак під час пошукових робіт водолази не виявили тіло хлопчика.
22 серпня о 7.45 місцеві жителі знайшли у ставку тіло дитини. Наразі з’ясовуються всі обставини події.
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